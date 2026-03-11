Harvey Weinstein declara en su primera entrevista en prisión que no se disculpará: ‘Engañé mujeres pero no las agredí’

Por un largo tiempo Harvey Weinstein fue una de las figuras más poderosas de Hollywood. Como productor y fundador de compañías con gran influencia, participó en la creación y distribución de películas que dominaron premiaciones y taquilla internacional. Asociamos su nombre con el prestigio de múltiples proyectos cinematográficos, pero ahora, después de varios años en prisión, por fin concede su primera entrevista.

El estatus de Harvey como rey Midas de Hollywood cambió de forma abrupta cuando comenzaron a aparecer denuncias públicas de comportamiento sexual indebido por parte de numerosas mujeres de la industria. Con el paso de los años, el caso de Harvey se convirtió en uno de los procesos judiciales más notorios vinculados al movimiento #MeToo. Los tribunales y la opinión pública han seguido cada volantazo de una historia que aún no termina.

Desde prisión, el antiguo productor defiende su versión de los hechos y rechaza varias de las acusaciones que lo rodean.

Qué hizo Harvey Weinstein

Foto: Getty

El poder de Harvey Weinstein, de acuerdo con numerosas denuncias, le sirivió para presionar a mujeres dentro del medio cinematográfico. Las acusaciones comenzaron a multiplicarse a partir de 2017, cuando varios reportajes periodísticos documentaron testimonios de actrices y otras profesionales del cine que relataron experiencias de acoso o abuso sexual.

Entre quienes hablaron se encuentran figuras conocidas del cine como Rose McGowan y Ashley Judd, además de decenas de mujeres que describieron situaciones similares ocurridas a lo largo de varios años.

Con el tiempo, cerca de un centenar de mujeres presentaron denuncias o testimonios relacionados con su conducta. Esas revelaciones desencadenaron investigaciones judiciales en distintas jurisdicciones y marcaron uno de los escándalos más profundos que haya vivido Hollywood.

¿Ahora mismo está en prisión?

Actualmente, Weinstein permanece bajo custodia mientras enfrenta procesos judiciales relacionados con esas acusaciones. El productor, de 73 años, ha pasado gran parte de los últimos años detenido en el complejo carcelario de Rikers Island, en Nueva York.

Su caso ha tenido un recorrido judicial complicado. En 2020 fue condenado en Nueva York por delitos sexuales y recibió una sentencia de 23 años de prisión. Sin embargo, en 2024 un tribunal de apelaciones anuló esa condena, lo que abrió la puerta a un nuevo juicio relacionado con varias de las acusaciones presentadas en el estado.

Además de los procesos en Nueva York, Weinstein también fue juzgado en Los Ángeles por delitos sexuales vinculados a un caso ocurrido en 2013.

En 2025, un jurado lo declaró culpable de un cargo relacionado con un acto sexual criminal durante un nuevo proceso judicial, aunque fue absuelto de otro cargo y el jurado no alcanzó un veredicto sobre una acusación de violación, lo que derivó en un juicio nulo en ese punto específico.

Haryvey dice que no se disculpará

Harvey Weinstein (Foto: X)

En una nueva entrevista con The Hollywood Reporter, Weinstein habló por primera vez desde prisión sobre las acusaciones que lo rodean. El productor insistió en que nunca agredió sexualmente a ninguna mujer y sostuvo que gran parte de los testimonios en su contra forman parte de una historia equivocada.

“Las engañé. Eso es inmoral. Pero no las agredí. Esa es la gran mentira de todo esto. No voy a disculparme por algo que no hice. Se demostrará que soy inocente. Eso se los prometo Sé que puedo ser intimidante y difícil. Pero eso está muy lejos de ser agresión sexual. Coqueteos excesivos, situaciones ridículas. Comportamientos malos y estúpidos. Sí. Pero no empujé a nadie. No moví físicamente a nadie. No hice eso. Y he pasado pruebas de polígrafo para demostrarlo”.

El caso Weinstein tuvo repercusiones que trascendieron su propio proceso judicial. Cuando las primeras denuncias salieron a la luz, otras figuras del entretenimiento comenzaron a enfrentar acusaciones similares. El movimiento #MeToo, que se expandió con fuerza tras las primeras revelaciones sobre Weinstein, abrió un espacio para que más víctimas compartieran sus experiencias en distintos ámbitos profesionales.

