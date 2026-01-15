Jodie Foster y cómo sobrevivió al abuso en Hollywood: ‘Yo era poderosa desde los 12 años’

Es bien sabido que Jodie Foster creció frente a las cámaras en una industria que durante décadas normalizó dinámicas de poder profundamente desiguales. Su nombre suele asociarse al talento precoz y a una carrera bien establecida, pero detrás de esa historia existe otra, menos celebratoria, sobre cómo una niña tuvo que aprender a protegerse en un entorno que no estaba hecho para cuidar a las infancias.

En una nueva conversación con NPR la actriz de 63 años habló con una claridad poco común sobre el tema del abuso en Hollywood para explicar por qué ella logró esquivar algunas de sus formas más destructivas. No son pocos quienes no tuvieron ese margen de defensa en el momento que más lo necesitaban.

Jodie Foster y cómo sobrevivió a Hollywood

Jodie Foster explicó que al revisar su propia historia entendió que algo la colocó fuera del alcance de los abusadores. Ese algo fue el poder adquirido a una edad impensable. A los 12 años ya había recibido una nominación al Óscar por su papel en Taxi Driver, una distinción que la colocó en una categoría distinta dentro de la industria.

Jodie Foster en Taxi Driver (Foto: IMDb)

“Hubo microagresiones, por supuesto. Cualquiera que esté en un entorno laboral ha vivido microagresiones misóginas. Eso es parte de ser mujer, ¿no? Pero ¿qué fue lo que me impidió tener esas malas experiencias, esas experiencias terribles? Lo que llegué a creer es que yo tenía cierto grado de poder desde que tenía como 12 años. Así que para cuando llegó mi primera nominación al Óscar, ya formaba parte de una categoría distinta de personas con poder y era demasiado peligrosa como para tocarme. Podría haber arruinado carreras o haber pedido ayuda.”

Jodie Foster y su personalidad

Además del poder institucional, la actriz señaló otro factor que influyó en su experiencia y su manera de estar en el mundo. Se describió como alguien muy difícil de manipular:

“También puede ser simplemente mi personalidad, que soy una persona que va de frente y me acerco al mundo de esa manera. Es muy difícil manipularme emocionalmente porque no opero con mis emociones a flor de piel. Los depredadores usan lo que sea que puedan para manipular y lograr que la gente haga lo que ellos quieren. Y eso es mucho más fácil cuando la persona es más joven, cuando es más débil, cuando no tiene poder. De eso trata precisamente el comportamiento depredador, de usar el poder para disminuir a las personas, para dominarlas.”

Otros casos de estrellas demasiado jóvenes para Hollywood

Jodie Foster en Contacto (Foto: IMDb)

Aunque Foster no vivió abuso sexual, con los años se convirtió en una figura de referencia para otras actrices que sí enfrentaron una sexualización temprana. Foster buscó a Natalie Portman después de escucharla hablar públicamente sobre su experiencia como niña en la industria.

Portman, quien era demasiado pequeña cuando protagonizó El Perfecto Asesino, explicó para Smartless que desarrolló una coraza similar para protegerse. Adoptó una actitud severa en los sets y contó con la presencia de su madre, consciente de que la vigilancia y la proyección de autoridad eran siempre necesarias.

Hollywood ha sido un lugar donde la infancia artística implica riesgo. Algunas sobrevivieron gracias a la fama, otras al acompañamiento familiar, pero otras no tuvieron ninguna red.

Las mejores películas y series de Jodie Foster

Tras su irrupción temprana, consolidó su prestigio con películas como Acusados, que le valió su primer Óscar a Mejor actriz, y El Silencio de los Inocentes, donde construyó una de las figuras más famosas del thriller como la agente especial Clarice Starling.

Más adelante, su filmografía incluyó títulos como Contacto, La Habitación del Pánico y El Plan Perfecto, proyectos que contribuyeron a su imagen de actriz rigurosa, interesada en historias donde la inteligencia y la tensión pesan. En televisión, su trabajo como directora y actriz en series como True Detective mostró otra faceta de su oficio.

Jodie Foster es madre de dos hijos, Kit Bernard Foster y Charles Foster.

