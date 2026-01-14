Arrestan a Kiefer Sutherland, estrella de ’24’ y ‘Los Muchachos Perdidos’, por agredir a un conductor

La madrugada del lunes dejó una escena inesperada en Hollywood, una de esas que cruzan la línea entre la vida pública y el terreno judicial. Un incidente breve, ocurrido en la intimidad de un trayecto nocturno, colocó a Kiefer Sutherland como protagonista de una investigación policial que capturó todos los titulares.

¿Por qué arrestaron a Kiefer Sutherland?

De acuerdo con información proporcionada por el Departamento de Policía de Los Ángeles, Kiefer Sutherland fue arrestado poco después de la medianoche del lunes 12 de enero, tras un riña con un conductor de servicio de transporte por aplicación en el área de Hollywood. La policía llegó al lugar luego de recibir un reporte por una presunta agresión ocurrida por parte del actor hacia el conductor.

Las autoridades indicaron que Sutherland fue detenido bajo sospecha de amenazas criminales consideradas delito grave. Aunque el reporte describe una confrontación directa, la policía aclaró que no hubo lesiones que requirieran atención médica, dato que no matiza su dimensión legal.

Kiefer Sutherland en 24 (Foto: IMDb)

El actor fue liberado horas más tarde tras pagar una fianza de 50 mil dólares. Además, se le fijó una fecha inicial para comparecer ante la corte el próximo 2 de febrero, cuando se espera que se aclaren los cargos y se determine el curso del proceso judicial.

Los representantes del actor no han emitido una declaración pública. La falta de una versión directa ha dejado el relato anclado en los informes policiales, mientras el caso avanza en una etapa preliminar que aún no define culpabilidades.

Otros arrestos famosos en Hollywood

En 2017, Shia LaBeouf fue arrestado en el área de Savannah por conducta desordenada, pero años antes ya había enfrentado problemas legales en California, incluidos incidentes en bares del sur de la ciudad que derivaron en comparecencias judiciales.

Otro caso famosísimo es el de Charlie Sheen, cuya relación con la policía angelina se volvió casi obligada durante la década de 2000. Su nombre apareció varias veces en reportes oficiales del condado, debido a su inclinación a manejar alcoholizado y protagonizar problemas domésticos.

En 2018, Johnny Depp fue mencionado en una investigación del LAPD tras un presunto altercado en el set de una película en el centro de Los Ángeles. Aunque el caso no prosperó en tribunales, el solo anuncio activó un escrutinio inmediato.

También figura el redimido Robert Downey Jr. en los noventa, cuando fue detenido en múltiples ocasiones en Los Ángeles por posesión de drogas. Aquella etapa terminó transformándose en un relato de reconstrucción personal que el propio actor ha reconocido como determinante.

Las mejores películas y series de Kiefer Sutherland

Kiefer Sutherland en Los Muchachos Perdidos (Foto: IMDb)

Antes de este episodio de arresto, Kiefer Sutherland había construido una carrera sólida que lo convirtió en una estrella del cine y la televisión durante más de cuatro décadas. Su nombre quedó grabado en el entretenimiento gracias a su interpretación de Jack Bauer en 24, una serie que se emitió entre 2001 y 2010 y que le dio otro significado el thriller televisivo. Ese papel le valió dos premios Emmy y un Globo de Oro.

Más adelante, el actor volvió a encarnar una figura presidencial en Designated Survivor, donde interpretó a Tom Kirkman, un funcionario que asciende al cargo más alto tras un atentado. La serie se mantuvo al aire durante tres temporadas y Kiefer se reivindicó como intérprete de personajes sometidos a presión extrema.

En cine, Sutherland formó parte de títulos que hoy son clásicos absolutos. En 1986 apareció en Cuenta Conmigo, adaptación de Stephen King que exploró la infancia y la pérdida. Un año después, se convirtió en ícono del cine juvenil ochentero con Los Muchachos Perdidos, donde encarnó a un carismático vampiro que hoy es referente de toda una generación.

Su filmografía también incluye dramas judiciales como Cuestión de Honor, donde compartió pantalla con Tom Cruise y Jack Nicholson, y adaptaciones literarias como Tiempo de Matar, basada en la novela de John Grisham. En años recientes participó en proyectos como El Clon de Tyrone y el thriller Jurado Nº 2, dirigido por Clint Eastwood.

