Gobierno británico anuncia que intervendrá en la fusión de Paramount y Warner con el objetivo de ‘mantener una pluralidad de opiniones’ en medios de comunicación

El Reino Unido abrió un nuevo frente regulatorio para la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, una operación valuada en unos 110 mil millones de dólares que no deja de producir especulaciones y temores en Hollywood, Wall Street, las redes sociales y entre los miembros de la política internacional. A la revisión británica le interesa analizar el peso que tendría una sola compañía sobre tantos servicios informativos vistos por audiencias locales.

En territorio británico, el asunto toca negocios como Channel 5, CNN International, TNT Sports, Cartoon Network, Nickelodeon, Paramount+, HBO Max y otros activos que, bajo un mismo dueño, en este caso Paramount Skydance, liderada por David Ellison, podrían alterar el panorama audiovisual del país.

La puja de Paramount y Warner

La venta de Warner Bros. Discovery tomó forma tras meses de ofertas y discusiones entre ejecutivos, así como tensiones con accionistas y dudas sobre qué compañía podía convencer mejor a reguladores y mercado. Netflix llegó a competir por el grupo, pero su propuesta trajo bastante inquietud por el tamaño que habría adquirido en streaming si agregaba a su catálogo HBO, Warner Bros. y parte de la televisión de Discovery.

David Ellison, CEO de Paramount Skydance (Foto: X)

Paramount Skydance hizo trizas las intenciones de Netflix mediante una oferta por la totalidad de Warner Bros. Discovery, planteada completamente en efectivo para los accionistas. La junta de Warner consideró superior la propuesta de Paramount, y Netflix optó por no mejorar su postura al concluir que el acuerdo ya no era atractivo en un nivel financiero. El propio Ted Sarandos dijo a principios de marzo para Bloomberg que siempre tuvo claro el rango sobre cuánto estaba dispuesto a pagar: “Teníamos un margen muy estrecho de lo que estábamos dispuestos a pagar e hicimos esa oferta cuando cerramos este acuerdo”.

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La retirada de Netflix, ocurrida en febrero, les dejó todo el camino libre a David Ellison y Paramount Skydance, pero no cerró el expediente. Lo que pasó después es que se abrió una fase todavía más delicada, la de convencer a gobiernos y autoridades de competencia de que el nuevo gigante no reducirá opciones para consumidores, creadores, anunciantes ni medios informativos.

Cabe mencionar que la operación ya había recibido visto bueno del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de reguladores en países como China, Australia, Alemania, Francia y Arabia Saudita, de acuerdo con Variety. La Unión Europea aún analizaba el caso, con la posibilidad de pedir ajustes.

El gobierno del Reino Unido anuncia intervención

La secretaria de Cultura, Medios y Deporte del Reino Unido, Lisa Nandy, comunicó al Parlamento que su departamento había escrito a los actuales y posibles dueños de Warner Bros. Discovery para informarles que estaba inclinada a intervenir. Nandy lo expresó así en una declaración escrita:

Lisa Nandy, Secretaria de Estado de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte del Reino Unido (Foto: X)

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“Tras el diálogo con las partes y una investigación independiente, mi departamento ha escrito hoy, en mi nombre, a los actuales y posibles propietarios de Warner Bros. Discovery para informarles que estoy inclinada a intervenir. La necesidad es que exista, en la medida en que sea razonable y practicable, una pluralidad suficiente de opiniones en los medios informativos de cada mercado de noticias”.

Las empresas tendrán hasta el 6 de julio para responder por escrito.

¿Es peligrosa una fusión entre Paramount y Warner?

Una sola matriz concentraría estudios históricos, cadenas de televisión, señales deportivas, plataformas de streaming y servicios noticiosos con alcance internacional. En Reino Unido, el cruce entre Channel 5, CNN International, TNT Sports, HBO Max y Paramount+ explica por qué el gobierno decidió mirar el caso muy de cerca.

Cuando una empresa controla noticias, entretenimiento, deportes y distribución digital, se incrementan los miedos a que decisiones comerciales o políticas pasen por menos manos. Por otro lado, fusiones de este nivel no llegan sin recortes y reorganizaciones; los empleados padecerían el nuevo orden.

Reino Unido no ha bloqueado el acuerdo. Lo que hizo fue lanzar una advertencia antes de permitir que una operación de esta magnitud cruce sus fronteras sin condiciones. La fusión entre Paramount y Warner se mantiene en el aire.