George Lucas echa la casa por la ventana: Todo sobre el Lucas Museum of Narrative Art, complejo de mil millones de dólares que abre sus puertas este año

El creador de Star Wars fundó el museo en asociación con su esposa, la empresaria Mellody Hobson

George Lucas está por abrir uno de los proyectos culturales más ambiciosos de Los Ángeles, hablamos del Lucas Museum of Narrative Art, un complejo concebido junto con su esposa Mellody Hobson para celebrar el arte que cuenta historias. El recinto abrirá al público el 22 de septiembre de 2026 en Exposition Park, después de años de planeación y una inversión cercana a los mil millones de dólares.

¿Qué veremos en el Lucas Museum of Narrative Art?

El campus ocupa 11 acres en Exposition Park, cerca de USC, ubicación donde Lucas realizó sus estudios. El edificio fue diseñado por Ma Yansong, de MAD Architects, con jardines de Mia Lehrer y Studio-MLA, en una estructura futurista que nos recuerda a una nave varada sobre un paisaje verde.

La colección permanente supera las 40 mil obras, aunque la inauguración mostrará más de mil 200 objetos seleccionados. El museo tendrá 35 galerías y alrededor de 100 mil pies cuadrados dedicados a exhibiciones, con salas organizadas por temas como amor, familia, infancia, trabajo, juego, deporte, aventura y fantasía.

El recorrido incluirá ilustradores como Norman Rockwell, Jessie Willcox Smith, Maxfield Parrish y Andrew Wyeth. También habrá obras de historieta y cómic, además de piezas de muralistas y artistas como Diego Rivera, Frida Kahlo, Jacob Lawrence y Charles White.

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El museo también contará con dos salas de cine de 299 asientos, diseñadas con un alto nivel técnico para proyecciones. Lucas las llama galerías porque, para él, el cine ocupa el mismo territorio que la pintura o la ilustración al poseer una imagen en movimiento capaz de producir todo tipo de emociones.

Vogue detalló que Caleb Deschanel, cinefotógrafo nominado al Oscar en seis ocasiones, colaboró en la iluminación de las galerías. La intención es que ciertas piezas se vean como si el público mirara por una ventana.

¿Habrá piezas de Star Wars?

Aunque George Lucas y Mellody Hobson insisten en que el Lucas Museum of Narrative Art no es un museo dedicado exclusivamente a Star Wars, la franquicia estará presente mediante archivos, vehículos, modelos, pósters, arte de producción y objetos cinematográficos, pero será apenas una parte de un acervo mucho más amplio.

Uno de los atractivos más llamativos será un caza estelar Naboo de tamaño real. También habrá materiales sobre el cine de Lucas, pensados para mostrar cómo se construyen mundos a partir de bocetos y objetos físicos. En realidad Star Wars será la carnada, pues muchos visitantes llegarán por curiosidad hacia la galaxia de Lucas; el museo intentará llevarlos hacia otras genealogías visuales como ilustración de revistas, arte publicitario, manga raro, cómics de DC y Marvel, libros infantiles y fantasía popular.

Fotos: Vogue

Lucas construyó el museo alrededor de las historias, de los mitos, las imágenes religiosas, los cuentos infantiles, los cómics y las películas que cumplen una función parecida al adhesivo en el estrato social, porque ayudan a explicar temas como miedo, pertenencia, muerte, deseo y comunidad. El recorrido inaugural arrancará con reproducciones de pinturas rupestres de Altamira y también incluirá una reproducción de la Capilla Sixtina.

Mellody Hobson insiste en que el museo no busca impulsar ideologías

Mellody Hobson fue fundamental para aterrizar el proyecto en términos de acceso y experiencia cotidiana. Su insistencia en objetos de bajo costo en las tiendas y entrada gratuita para menores revela la preocupación respecto a que nadie sienta que el museo pertenece solo a quienes pueden comprar recuerdos caros.

La empresaria de 57 años también declaró para Vogue que la intención no es imponer una lectura política o doctrinal sobre las obras. El museo mostrará creencias, mitos e imágenes que han acompañado a distintas sociedades, pero no pretende decirle al público qué debe pensar:

“No es algo ligado al momento actual; hay una cualidad atemporal en todo esto. No les estamos diciendo qué creer, solo mostramos qué creencias y qué mitos han existido. No lo manipulamos para favorecer una idea específica.”

George Lucas, en cambio, volvió durante la entrevista, una y otra vez, a la pregunta sobre por qué los humanos necesitan historias para vivir juntos:

“Viene de mis días en antropología ¿Cómo construyes una sociedad? La respuesta es que no construyes una sociedad. Todo se reduce a la comunidad y a la familia. Y luego a la nación. Depende de que las personas estén unidas entre sí. Y el pegamento es la mitología, es decir, las historias en las que la gente cree, porque son emocionales. Porque les ayudan. ¿Por qué oscurece en la noche? No me gusta. No quiero salir. Morimos. Está Dios. Está Apolo, en un carro dorado, en llamas, con los caballos. Ellos atraviesan la noche y convierten todo en día.”

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