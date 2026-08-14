Festival Macabro XXV: Fechas, sedes y todo lo que debes saber sobre esta edición

El horror vuelve a repartirse por la Ciudad de México con una edición muy simbólica de Macabro. El Festival Internacional de Cine de Horror celebra su aniversario número 25 con una programación que incluye estrenos contemporáneos, acompañados por actividades dedicadas a quienes hacen cine fantástico. La celebración reúne producciones de varios países y lleva las funciones a espacios culturales distribuidos por buena parte de la capital.

¿Qué es Festival Macabro?

Macabro nació como un proyecto dedicado a abrir espacio al cine de horror independiente, género que en el pasado, y todavía ahora, encuentra pocas ventanas de exhibición en México. Su directora general y fundadora, Edna Campos, escribió que el proyecto comenzó a finales de los años noventa y atravesó varios años de aprendizaje antes de crecer hasta convertirse en un festival con público propio.

La edición de 2026 presenta 137 películas procedentes de 25 países. El programa oficial abarca 53 largometrajes y 84 cortometrajes, con 29 producciones mexicanas incluidas en las distintas categorías. La organización anunció además estrenos nacionales y premieres mundiales dentro de la selección.

El festival no limita su programación a aquello que tradicionalmente entendemos como terror y también abraza la ciencia ficción y la fantasía oscura, además de películas que utilizan el humor negro para acercarse al miedo por caminos menos comunes. Macabro también dedica parte de su aniversario a cineastas del terror iberoamericano. Demian Rugna, director de Cuando acecha la maldad, tendrá los reflectores; Gigi Saul Guerrero presentará Culture Shock y una selección de cortos, y Paul Urkijo, director de la aclamada Errementari, llegará con su trabajo alrededor de la mitología vasca.

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Fechas y algunas de las películas que se proyectarán en el festival

Macabro XXV se celebra del 12 al 23 de agosto de 2026. La inauguración ocurrió el miércoles 12 en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris con GAUA, película de Paul Urkijo, y el calendario oficial contempla 135 funciones repartidas a lo largo de doce noches. Entre las películas internacionales aparece Adorable Humans, producción danesa de Anders Jon y otros realizadores. También forman parte de la selección Camp, de Avalon Fast; Corporate Retreat, de Aaron Fisher; el filme japonés IAI, de Zenzo Sakai, y The Ghost Game, del surcoreano Dong-wan Son.

La programación iberoamericana incluye Amor de madre, dirigida por Luis Urquiza; Basement Games, del chileno Lucio A. Rojas, y La frecuencia Kirlian, largometraje argentino de Cristian Ponce. Brasil participa, entre otras producciones, con Virtuosas y Herança de Narcisa.

Uno de los títulos más curiosos es Godzilla en Santa Fé, producción argentina dirigida por Alexander Duré que tiene estreno mundial dentro de Macabro. A ella se suman BagWorm y African Kung Fu Nazis II – Bum Bum!, parte de una selección fantástica que deliberadamente se permite entrar en terrenos delirantes. El programa también incluye The Red Mask y Body Blow, además de películas como Insecta y The Curse. Varias funciones estarán acompañadas por sesiones de preguntas y respuestas.

Quienes busquen experiencias menos convencionales encontrarán el Maratón Nocturno 2026 en Circo Volador, donde figuran Meat Kills y The Demonatrix. También están programadas Frankie, Maniac Woman y BagWorm dentro de la misma jornada extendida.

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Por otro lado, Macabro reserva espacio para actividades alejadas de la función tradicional, con clases especializadas sobre escritura de horror y diseño de producción, además de una sesión dedicada al vestuario fantástico impartida por Nerea Torrijos. El programa incluye asimismo actividades sobre inteligencia artificial y una jornada dedicada al formato VHS.

Estas son todas las sedes de Festival Macabro XXV

La edición tiene una presencia amplia en la Ciudad de México, con 20 espacios físicos y una sede digital. Entre los recintos principales se encuentran el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y la Cineteca Nacional México. También participa la Cineteca Nacional de las Artes, donde aparecen numerosas funciones distribuidas a lo largo del festival, con boletos generales de 70 pesos y tarifa reducida de 50 pesos para ciertos públicos.

El circuito se extiende al Cinematógrafo del Chopo y Casa del Cine, y a ellos se agregan la Biblioteca de México y el Centro Cultural de España, además del Centro de Cultura Digital y la Facultad de Cine. También forman parte del recorrido el Museo Panteón de San Fernando y el Museo Casa de Carranza. El Museo Casa del Risco participa con actividades y funciones, al igual que Audiovideorama y el Centro Cultural Futurama.

En otras zonas de la capital aparecen Cine Villa Olímpica y FARO de Oriente; FARO Cosmos también recibe proyecciones, al igual que el Cine Víctor Manuel Mendoza, ubicado en La Magdalena Contreras, junto con Cinemas WTC y Circo Volador. Para quienes no puedan asistir físicamente, el festival contempla además una sede digital mediante Nuestro Cine. Los costos dependen del recinto.

Puedes ver el programa completo de Festival Macabro XXV:

Crédito de imágenes: Macabro