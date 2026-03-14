Elle Fanning explica por qué abrió una cuenta de OnlyFans para su nueva serie ‘Margo’s Got Money Troubles’

La actriz y el equipo creativo exploraron la plataforma para comprender mejor el mundo que retrata la historia

La actriz Elle Fanning presentó en el festival SXSW su nueva serie para Apple TV+, ‘Margo Tiene Problemas de Dinero’ (Margo’s Got Money Troubles), un proyecto que mezcla drama familiar con una historia contemporánea sobre la precariedad económica y el trabajo en línea. Durante la promoción del programa, la intérprete habló sobre el proceso de preparación para el papel, que incluyó una investigación poco convencional: abrir una cuenta en la plataforma OnlyFans para entender mejor el mundo que retrata la historia.

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¿Por qué Elle Fanning abrió una cuenta de OnlyFans para preparar el papel?

En la serie, Elle Fanning interpreta a Margot Millet, una estudiante universitaria que abandona sus estudios y se convierte en madre joven. Ante la falta de dinero, su personaje decide abrir una cuenta en OnlyFans, una plataforma conocida por alojar contenido para adultos y permitir a creadores monetizar sus publicaciones.

Elle Fanning en ‘Margo’s Got Money Troubles’ (imagen: Apple TV+)

Para comprender mejor el entorno en el que se mueve su personaje, la actriz explicó que el equipo creativo decidió explorar el funcionamiento del sitio.

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“Tuvimos que adentrarnos un poco en OnlyFans,” dijo la actriz durante la premiere del programa en SXSW, en declaraciones recogidas por PEOPLE. “Creamos una cuenta para la sala de guionistas y para mí, para que pudiera comprobar cómo funciona el sitio web.”

La iniciativa formó parte de la investigación previa al rodaje y buscaba entender cómo interactúan los creadores con la plataforma y con sus seguidores.

Así investigó el equipo creativo el mundo de OnlyFans

La productora Eva Anderson ofreció más detalles sobre el proceso de investigación durante un panel dedicado a la serie en SXSW. Según explicó, los guionistas también participaron en el análisis de la plataforma antes de comenzar a desarrollar el proyecto.

“Los guionistas estuvieron mirando mucho OnlyFans, pero todos dimos nuestro consentimiento antes de hacerlo,” comentó Anderson. “Fuimos muy responsables y simplemente intentamos obtener toda la información posible antes de empezar.”

‘Margo Tiene Problemas de Dinero’ está basada en la novela homónima publicada en 2024 por Rufi Thorpe. La adaptación para televisión cuenta con David E. Kelley como showrunner, mientras que el proyecto reúne a un elenco amplio que incluye a Michelle Pfeiffer, Nicole Kidman, Nick Offerman, Greg Kinnear y Marcia Gay Harden.

Una historia sobre dificultades económicas y resiliencia

La serie sigue a Margot mientras intenta reconstruir su vida tras abandonar la universidad y enfrentar las responsabilidades de la maternidad. En ese contexto, OnlyFans se convierte en una forma de obtener ingresos y sostener a su hijo.

Michelle Pfeiffer y Elle Fanning en ‘Margo’s Got Money Troubles’ (imagen: Apple TV+)

Antes del estreno, Elle Fanning ya había hablado sobre el tono de la serie y su experiencia trabajando en el proyecto. En una entrevista previa con Deadline, la actriz describió la historia como un drama familiar con un enfoque optimista.

“Espero que la gente disfrute mucho del show,” dijo la actriz. “Es un drama familiar, pero también, de nuevo, es muy conmovedor y Margo es un personaje lleno de esperanza. Ha lidiado con estas dificultades en la vida, pero de alguna manera siempre es capaz de superarlas.”

‘Margo Tiene Problemas de Dinero’ tendrá ocho episodios y se estrenará el 15 de abril en Apple TV+, marcando uno de los lanzamientos televisivos destacados de la temporada para la plataforma de streaming.

Con información de EW.

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