Directores de ‘Project Hail Mary’ con Ryan Gosling quieren hacer una película basada en ‘Artemis’, ¿de qué trata la novela de Andy Weir?

El estreno de Project Hail Mary, la nueva película de Ryan Gosling, está a la vuelta de la esquina y nos morimos por verla. Como todo buen creativo incapaz de tener la mente quieta, los directores Phil Lord y Chris Miller ya están pensando en su siguiente gran éxito. En entrevista con The Hollywood Reporter, el dúo habló sobre su interés en Artemis, esa otra novela de Andy Weir que resultó en un éxito total de ventas y parece tener lo necesario para lograr lo mismo en pantalla grande.

Con Project Hail Mary, titulada Proyecto Fin del Mundo en América Latina, Lord y Miller adaptaron la novela homónima de Weir. Su trama tiene como protagonista al doctor en biología molecular Ryland Grace, un profesor de ciencias convertido en astronauta que un día despierta en una nave espacial, sin recuerdos y sin claridad sobre el futuro. Pronto descubre que se encuentra en medio de una misión para salvar a la humanidad y debe utilizar sus conocimientos como herramienta de lucha.

Ryan Gosling encarna a Ryland Grace en esta propuesta para la pantalla grande, un actor que en años previos se distinguió por su labor en cine independiente, pero que con el paso del tiempo se decantó hacia el estrellato en blockbusters. En el reparto le hacen compañía Sandra Hüller y Milana Vayntrub.

El ojo puesto en Artemis

Se sabe que la adaptación de Artemis es algo que Lord y Miller han deseado alcanzar por muchos años. En la nueva entrevista conjunta, Miller habló sobre los avances de este proyecto y las posibilidades que tiene de hacerse.

Entérate: ‘Project Hail Mary’ y otras películas de ciencia ficción con calificación casi perfecta que no te puedes perder

“Hay un guion de Artemis, es maravilloso. Lo que lo estuvo frenando durante años fue: ¿cómo ejecutamos lo de un sexto de gravedad? La historia ocurre en la Luna. Creemos que ya lo hemos resuelto. Ese es uno de los proyectos que podría hacerse”.

¿De qué trata Artemis?

La historia de Artemis se sitúa en una ciudad construida sobre la Luna, un asentamiento humano que funciona como centro comercial y científico. La protagonista es Jasmine Bashara, conocida por todos como Jazz, joven que trabaja como mensajera y contrabandista dentro de la ciudad lunar que da nombre a la novela. Artemis representa el primer asentamiento humano permanente en la Luna.

Jazz no pertenece a las élites que administran ese pequeño mundo. Su vida más bien gira alrededor de pequeños trabajos ilegales que le permiten sobrevivir dentro de una economía regulada con mucho rigor. El contrabando se convierte en su principal habilidad.

Su vida cambia cuando recibe la oferta de sabotear una operación industrial a cambio de una suma considerable de dinero. Al más puro estilo de V y Jackie en Konpeki Plaza, lo que comienza como un trabajo clandestino pronto se transforma en una conspiración mucho más compleja.

Artemis se publicó en 2017 y constituyó un éxito de ventas.

La promoción de Project Hail Mary

Ryan Gosling visitará la Ciudad de México mañana viernes, 13 de marzo, para promocionar Proyecto Fin del Mundo; le harán compañía Phil Lord y Chris Miller. El actor canadiense visitó la capital en 2023 durante la gira de Barbie, película que recaudó 1.4 mil millones de dólares a nivel global y llevó a Gosling hasta los premios Oscar para interpretar el tema “I’m Just Ken”. Ahora regresa con una nueva propuesta ubicada en el terreno de la ciencia ficción, misma que ya planeaba desde 2020, cuando se hizo con los derechos para adaptar la novela.

Las primeras críticas de Proyecto Fin del Mundo son muy positivas y auguran la llegada de un nuevo clásico del sci-fi. ¿Podrá unirse a la pasarela de otros hitos del género como Interestelar o La Llegada, o se quedará como una blockbuster ligero con una historia curiosa para pasar el rato?

No te pierdas: Ryan Gosling estará CDMX: Todo sobre la visita del actor y su nueva película ‘Project Hail Mary’