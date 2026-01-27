¿’Deadpool 4′ en camino? De qué tratará la cuarta entrega con Ryan Reynolds

La idea de que Deadpool 4 se haga realidad es algo que no pocos fans sueñan. Aunque Marvel Studios no ha hecho un anuncio oficial y Ryan Reynolds tampoco ha salido a confirmar nada de manera directa, la película ya se siente menos como un rumor de fans y más como un proyecto inevitable, empujado por números de taquilla que todavía retumban en los despachos de Disney.

El éxito descomunal de Deadpool & Wolverine, que rompió récords como la película clasificación R más taquillera de todos los tiempos, dejó claro que Wade Wilson no es solo un chiste irreverente más dentro del poderoso UCM, sino una de sus piezas más rentables en una etapa que tuvo no pocos tropiezos.

Por ahora Marvel guarda silencio, pero un nuevo reporte sobre Deadpool 4 está siendo suficiente para que el proyecto vuelva a instalarse como una posibilidad real, aunque todavía rodeado de ambigüedad.

¿Ryan Reynolds ya está trabajando en Deadpool 4?

El medio Puck News, acaba de informar que Ryan Reynolds está “sabiamente enfocado” en su siguiente película de Deadpool. El reporte no ofrece detalles de historia ni un calendario a la vista, pero describe el proyecto como una oportunidad para que Reynolds regrese al personaje por el que el público más lo identifica, después del éxito comercial de Deadpool & Wolverine.

Hugh Jackman y Ryan Reynolds en Deadpool & Wolverine (Foto: Disney)

El contexto juega a favor de la hipótesis. Deadpool & Wolverine recaudó alrededor de 1.3 mil millones de dólares, superó el récord establecido por Guasón en 2019 y tomó el título como la cinta clasificación R más taquillera de todos los tiempos.

Ese desempeño convirtió a Deadpool en una anomalía rentable dentro de un UCM que atraviesa una etapa irregular, donde varios proyectos recientes como Ant-Man & the Wasp: Quatumania, Thunderbolts* o hasta Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos con Pedro Pascal no lograron conectar con el público de la misma manera.

¿De qué podría tratar Deadpool 4?

Si Deadpool 4 llega a materializarse, no sería una continuación convencional. En diciembre de 2024, Ryan Reynolds habló con The Hollywood Reporter y dijo algo tan desconcertante como revelador sobre sus ideas para los siguientes proyectos.

“Ninguno de ellos tiene como centro a Deadpool”, dijo el actor, sugiriendo que Wade Wilson podría ocupar un rol secundario dentro de su propia película.

En esa misma conversación, Reynolds habló sobre otra obsesión personal: “Siempre querría que Deadpool y Wolverine estuvieran emparejados de alguna manera”, lo que podría hablarnos sobre un nuevo reencuentro con Hugh Jackman como el siempre bienvenido Logan.

Deadpool & Wolverine (Foto: Disney)

Aunque ni Reynolds ni Jackman han sido anunciados para Avengers: Doomsday, resulta llamativo que ambos hayan quedado fuera del reparto confirmado, pese al éxito de su película conjunta. La ausencia podría ser una estrategia para reservarlos para Deadpool 4 o para otro proyecto donde su dupla vuelva a ser el centro del espectáculo, o algo así.

No suena descabellado que una cuarta película pudiera jugar con la idea de un Deadpool que ya no es el eje de la historia, más bien una figura que entra y sale de conflictos ajenos y hasta se burla del propio aparato corporativo de Marvel.

Problemas para Ryan Reynolds

La posible gestación de Deadpool 4 también aparece en un momento incomodísimo para Ryan Reynolds fuera de la pantalla. El actor quedó recientemente salpicado por la polémica de Blake Lively y Justin Baldoni, quienes se demandaron mutuamente tras el estreno de Romper el Círculo en 2024.

Aunque Reynolds no es el protagonista del escándalo, sí colocó al actor de 49 años en medio de conflictos industriales y acusaciones que chocan con la imagen pulida que Disney suele exigir a sus estrellas.

Marvel Studios ha sido históricamente sensible a cualquier ruido mediático que amenace su marca. La compañía blinda bien a sus figuras principales y prefiere talentos que no arrastren controversias externas justo antes de un estreno importante.

En ese sentido, el timing de Deadpool 4 podría verse afectado por la agenda personal de Reynolds y también por la necesidad de que el estudio evalúe si el actor sigue siendo una apuesta completamente segura desde el punto de vista reputacional.

Con información de ScreenRant.