Chris Pratt confiesa que la gente todavía lo acosa por lo que Star-Lord hizo en ‘Avengers: Infinity War’

Chris Pratt volvió a reírse de sí mismo al admitir que, años después del estreno de Avengers: Infinity War, todavía hay personas que lo señalan por la decisión fatal de Star-Lord frente a Thanos, una polémica que no cesa en la memoria colectiva del UCM y que persigue al actor incluso fuera de los sets de filmación en Marvel.

Las nuevas declaraciones de Pratt revelan hasta qué punto una escena puede alterar la relación entre un personaje y su público, al grado de transformar un momento de ficción en un motivo real de reproche hacia quien solo interpretó un papel dentro de una maquinaria narrativa mucho más grande.

La gente todavía acosa a Chris Pratt

Para contextualizar, basta recordar cómo Star-Lord pasó de ser uno de los héroes más queridos del universo Marvel a convertirse en el blanco de memes y reclamos furiosos. La transición fue tan brusca que muchos espectadores nunca terminaron de perdonarle lo ocurrido en Titán, aun cuando la historia avanzó hacia su inevitable desenlace.

Chris Pratt como Star-Lord en Avengers: Infinity War (Foto: X)

Chris Pratt explicó para Out of Order que el rencor se filtró a su vida cotidiana, cuando desconocidos se le acercaban con un tono entre divertido y acusatorio, como si hubiera cometido una traición personal contra millones de fans que ya sabían cómo iba a terminar todo. La furia, en lugar de estar dirigida contra Marvel o contra los guionistas, tiene como blanco a Peter Quill.

“Esta también fue la primera vez que interpreté al personaje sin que James Gunn me dirigiera. Eso se notó, especialmente por la relación que James tiene con Peter Quill. Pero esta no era una película de los Guardianes; era una película de Avengers. Lo loco de esta escena es cuánto destrozó la gente a Quill por ese momento de debilidad humana. La gente de verdad odió al personaje durante un tiempo.”

Posteriormente habló sobre cómo la gente todavía se acerca a él para hablar sobre el incidente con Thanos en Infinity War:

“En la calle se me acercaban y me decían: ‘¿Por qué lo hiciste, amigo?’. Y yo: ‘¡Yo no hice nada!’ Además, si Quill no hubiera hecho eso, las dos películas habrían durado treinta minutos. ‘Ya lo atrapamos. Créditos finales’. Eso no es una película. Viéndolo en retrospectiva, siento el peso de lo que ese momento le hizo al personaje. Aun así, me alegra que haya pasado, pero en ese momento no me di cuenta de que se volvería icónico.”

¿Qué fue exactamente lo que hizo Star-Lord en Avengers: Infinity War?

Todo se remonta al momento en que los Avengers y los Guardianes de la Galaxia logran someter a Thanos en el planeta Titán. Con el guantelete fuera de su alcance, la victoria parecía asegurada. Bastaban unos segundos más para quitarle el arma más poderosa del universo.

Chris Pratt en Guardianes de la Galaxia Vol. 3 (Foto: IMDb)

Entonces, Star-Lord pierde el control al enterarse de que Thanos asesinó a Gamora. Dominado por el dolor, golpea al villano y rompe la concentración del equipo, lo que permite que Thanos recupere la ventaja y escape. Fue justo ese instante el que selló el destino de medio universo.

El fandom se lo tomó mal. No importaba que el acto fuera coherente con la psicología de Peter Quill ni que estuviera atravesando un duelo. La mayoría redujo el momento a la idea de que Star-Lord arruinó todo.

¿Volverá Chris Pratt en Avengers: Doomsday?

Mientras el MCU se prepara para su siguiente gran evento cinematográfico, los fans se preguntan si Star-Lord volverá. Avengers: Doomsday está programada para estrenarse el 18 de diciembre, pero Marvel no ha confirmado oficialmente si Chris Pratt formará parte del elenco.

Por un lado, el futuro del personaje quedó abierto tras el final de Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Por otro, la relación entre Star-Lord y el público se mantiene ambigua, todavía perseguida por ese error que aún provoca discusiones interminables. Al menos la tercera parte de su propia franquicia funcionó como una especie de redención tardía.

Con información de JoBlo.

