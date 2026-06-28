‘Cyberpunk: Edgerunners 2’: De qué trata y cuándo se estrena la segunda temporada

Cyberpunk: Edgerunners volverá a Netflix este mismo año con una segunda temporada que trabajará una historia completamente nueva dentro del universo de Cyberpunk 2077. Después del golpazo que dejó la primera entrega en 2022, CD Projekt Red y el estudio japonés Trigger decidieron regresar a Night City, aunque esta vez lo harán con protagonistas distintos y un relato independiente.

¿De qué trata Cyberpunk: Edgerunners 2?

Quienes no hayan visto la primera entrega podrán acercarse a estos episodios sin necesidad de conocer a David Martínez o al resto del antiguo grupo de mercenarios, ya que el argumento presenta personajes inéditos y un conflicto completamente diferente. Netflix ya presentó la sinopsis oficial y puedes leerla a continuación:

“En una ciudad que vive del espectáculo de la violencia, queda una pregunta: si el mundo está cegado por los extremos, ¿hasta dónde tienes que llegar para que tu historia importe?”.

Entre los nuevos personajes aparece Weak Kingsley, antes conocido como King, descrito por Netflix como “un veterano edgerunner que ahora vive bajo la sombra de su antigua reputación”. También debutará D, “un netrunner perteneciente a Snake Nation que busca al responsable de exterminar a su clan”.

Talia Yang es uno de los nuevos personajes de Cyberpunk Edgerunners 2 (Foto: Netflix)

La historia incorpora además a Roman Carax, “un joven apasionado por el cine que intenta encontrar historias reales en una ciudad que reemplazó las películas por las neurodanzas y que desarrolla una obsesión por documentar la vida de otras personas”. También conoceremos a Talia Yang, “una mujer criada entre las corporaciones cuya verdadera fascinación apunta hacia el cromo y la violencia de las calles”.

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La producción volverá a reunir a CD Projekt Red con Studio Trigger. Kai Ikarashi asumirá la dirección después de haber participado como director de animación en la primera temporada. Masahiko Otsuka y Bartosz Sztybor regresan como productores, showrunners y responsables de la historia, mientras que Kanno Ichigo toma el puesto de diseñador principal de personajes.

¿Se viene otro ‘I Really Want to Stay at Your House’?

Sin lugar a dudas, uno de los mayores retos para la nueva temporada consiste en igualar todo ese nivel de emotividad que alcanzó la historia de David Martínez y Lucy. La primera entrega narró el ascenso y la caída de un joven que terminó convertido en mercenario tras perder a su madre, una decisión que poco a poco lo condujo hacia un destino trágico junto al resto de su equipo.

Aquella historia nos hizo trizas el corazón e hizo de personajes como Rebecca, Maine, Dorio, Kiwi, Pilar, Falco y Lucy figuras muy queridas por el público. El desenlace de la serie marcó a toda una generación y revindicó, tal como lo hace el juego de rol y el videojuego de CD Projekt RED, el alto precio que implica sobrevivir en Night City, un lugar donde los sueños suelen terminar consumidos por la violencia.

La canción ‘I Really Want to Stay at Your House’, de Rosa Walton, pasó de formar parte de la banda sonora del videojuego a ser un símbolo inseparable de Cyberpunk: Edgerunners. Después del estreno del anime, no pudimos serparla de la historia de David y Lucy, hasta convertirla en uno de los temas más reproducidos de toda la franquicia.

Cyberpunk Edgerunners fue uno de los éxitos más grandes de Netflix en 2022

Aunque la segunda temporada contará una historia distinta, ya comenzamos a preguntarnos si Cyberpunk: Edgerunners 2 conseguirá construir otra relación entre personajes capaz de provocar un efecto semejante, acompañado por una nueva identidad musical que permanezca en la memoria del público.

¿Cuándo se estrena Cyberpunk: Edgerunners 2?

Después de una larguísima espera, Cyberpunk: Edgerunners 2 llegará a Netflix durante el otoño de este año. Por ahora no se ha anunciado una fecha exacta, aunque CD Projekt Red confirmó que la nueva temporada volverá a estar integrada por diez episodios. La duración también permanecería muy cercana a los episodios originales, con tiempos aproximados de entre 23 y 28 minutos.

En cuanto al videojuego, CD Projekt Red ya confirmó que Phantom Liberty, lanzado en 2023, es y será la única expansión de Cyberpunk 2077. El estudio decidió concentrar sus recursos en el desarrollo de Project Orion, nombre provisional de la secuela de Cyberpunk 2077, que actualmente continúa en producción junto con otros proyectos internos de la compañía, como The Witcher 4 y la expansión de The Witcher 3: Wild Hunt, Songs of the Past. La nueva temporada de Edgerunners será otra oportunidad para ampliar Night City mediante historias independientes.

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