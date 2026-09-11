Creador de ‘The Office’ explica por qué no quiere un revival de la serie: ‘A la gente le gustó el final’

El productor señaló que el final de la comedia fue bien recibido por el público

Aunque ‘The Office’ sigue encontrando nuevas generaciones de espectadores gracias al streaming, Greg Daniels, responsable de adaptar la comedia británica para la televisión estadounidense, no considera necesario reunir nuevamente a los empleados de Dunder Mifflin. En declaraciones recientes compartidas por Variety, el productor explicó que el cierre de la serie fue bien recibido y que retomar la historia de personajes como Michael Scott, Jim Halpert, Pam Beesly o Dwight Schrute implicaría arriesgar un desenlace que funcionó para buena parte del público.

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¿Por qué Greg Daniels no quiere revivir ‘The Office’?

Daniels considera que la conclusión de ‘The Office’, emitida en 2013 después de nueve temporadas, dejó a sus protagonistas en un punto que no necesita ser revisitado. Para el creador, revelar dónde se encuentran actualmente todos los personajes podría alterar la percepción que los espectadores tienen del final.

Dwight Schrute (Rainn Wilson), Pete (Jake Lacy), Jim Halpert (John Krasinski), y Andy Bernard (Ed Helms) en ‘The Office’, temporada 9 episodio 24/25 (Fotografía: Chris Haston/NBC/NBCU Photo Bank)

“No creo que sea necesario averiguar qué están haciendo todos los personajes, sobre todo por cómo terminó la serie. Al parecer, a la gente le gustó el final, y se corre un gran riesgo al intentar retomarla.”

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La declaración reduce las posibilidades de un revival centrado directamente en el antiguo equipo de Dunder Mifflin, aunque Daniels no ha abandonado el universo que ayudó a convertir en uno de los referentes de la comedia televisiva del siglo XXI.

El productor continúa explorando el formato del falso documental mediante ‘The Paper’, serie creada junto con Michael Koman y ambientada en el mismo universo de ‘The Office’, pero enfocada en los trabajadores de un pequeño periódico de Toledo, Ohio.

‘The Paper’ mantiene vivo el universo de ‘The Office’

Daniels explicó que, al desarrollar ‘The Paper’, buscó conservar una conexión concreta con la serie original mediante el equipo documental que sigue a los personajes. Para él, simplemente crear otra comedia en formato mockumentary habría perdido parte de aquello que hacía especial a su anterior trabajo.

“Me parecía importante hacer referencia al formato original de la serie y no limitarme a hacer otro falso documental. Había obtenido tanta inspiración maravillosa del formato original que pensé que sería genial mantener la historia dentro de ese mismo universo. Además, estaba la idea de que el papel fuera el elemento de unión.”

La nueva serie sigue a Ned Sampson, interpretado por Domhnall Gleeson, un editor que intenta revitalizar una publicación local en dificultades. Daniels también ha destacado las posibilidades que ofrece trabajar con un reparto amplio y desarrollar gradualmente las relaciones entre sus personajes.

Este año se estrenó ‘La Oficina’, versión mexicana del clásico (imagen: Amazon Prime Video)

Greg Daniels recuerda cómo nació la versión estadounidense

Daniels tampoco tenía originalmente la intención de convertir ‘The Office’ británica en una producción estadounidense. El escritor era admirador del trabajo de Ricky Gervais y Stephen Merchant y buscó reunirse con ellos principalmente para conocer su proceso creativo.

“Tenía muchas ganas de conocerlos y de entender mejor su proceso, más que de adaptar la serie en sí. Pero congeniamos bastante bien y pensé: «Bueno, tal vez esto funcione para HBO», así que acepté adaptarla.”

Finalmente, la adaptación llegó a NBC en 2005 y permaneció al aire hasta 2013. Más de una década después de su final, Daniels parece interesado en seguir explorando nuevas historias dentro de ese universo, pero sin modificar el destino que la serie original dio a sus personajes.

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