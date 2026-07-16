Colin Farrell dice que el streaming ya hartó al público y están volviendo a los cines: ‘La gente quiere salir’

El actor Colin Farrell habló sobre el regreso del público a las salas de cine tras la pandemia a través de un argumento simple. Después de años viendo series y películas en casa, muchas personas quieren convertir el cine otra vez en una salida. 2026 se mantiene como un año de gran éxito para el cine de Hollywood y los números en taquilla lo demuestran.

Colin Farrell y las salas de cine

Farrell, quien aparecerá en The Batman: Part II en 2028 como Oz Cobb, dijo que el público padece “saturación de sofá o cansancio de sofá”. El actor no despreció el streaming, al contrario, reconoció que en plataformas hay entretenimiento de calidad, pero defendió el ritual de salir. “Creo que la gente se da cuenta de que en realidad es agradable pedir un Uber y planear una noche alrededor de ir a una sala de cine”, explicó.

Variety reportó que la taquilla doméstica (Estados Unidos y Canadá) de 2026 va 10% arriba del mismo punto de 2025 y que a este paso podría alcanzar 10 mil millones de dólares por primera vez tras la pandemia. De acuerdo el medio citado, “el 87% de la Generación Z y 82% de los millennials fue al cine al menos una vez en los últimos 12 meses, frente a 70% de la Generación X y 58% de baby boomers”.

Colin Farrell en El Nuevo Mundo (Foto: IMDb)

No te pierdas: ‘The Batman 2’: Lo que revelan las nuevas imágenes de Matt Reeves sobre la secuela con Robert Pattinson

Las películas más taquilleras de 2026

Box Office Mojo pone a Super Mario Galaxy: La Película como la más taquillera de 2026, con 1.009 mil millones de dólares a nivel mundial. Michael le pisa los talones con 1.001 mil millones y ya se convirtió en un fenómeno biográfico. Toy Story 5 aparece en tercer lugar con 885.9 millones de dólares. El Diablo Viste a la Moda 2 sigue con 688.1 millones, un resultado enorme para una comedia adulta dentro de un mercado que a menudo las subestima. Proyecto Fin del Mundo, protagonizada por Ryan Gosling, también sorprendió con 683.9 millones de dólares globales.

Sin embargo, las verdaderas sorpresas del año son Backrooms: Sin Salida y Obsesión, ambas con historias más raras, muy comentadas en redes y nacidas de creadores que ya tenían una relación estrecha con el mundo de internet. La primera recaudó 363 millones a nivel global, mientras que la segunda 428 millones, hits totales.

La Odisea promete ser un éxito en taquilla

La próxima gran prueba será La Odisea, la épica de Christopher Nolan que ya está en salas de cine. IMAX puso boletos a la venta para funciones seleccionadas de 70 mm las sedes se agotaron mucho antes del estreno. En Reino Unido, el BFI IMAX vendió 28 mil boletos en 24 horas, con una recaudación de 750 mil libras, de acuerdo con Deadline.

Colin Farrell en Batman (Foto: IMDb)

The Guardian reportó una recepción casi unánime entre críticos, con elogios a la escala visua y el uso del formato IMAX en una producción valuada en 250 millones de dólares. La cuenta con los talentos de Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o y Charlize Theron.

La película llega, además, dos semanas antes de Spider-Man: Brand New Day, otro estreno con potencial para llenar todas las salas posibles. Marvel Studios y Sony volverán a echar la casa por la ventana con esta producción protagonizada por Tom Holland, quien no interpretaba al superhéroe arácnido desde 2021, cuando salió Spider-Man: Sin Camino a Casa. Han pasado bastantes años desde aquella entrega y es tiempo de comenzar una nueva era.

Finalmente, al año todavía le queda por delante Avengers: Doomsday y Dune, otros de los estrenos más esperados. Ambas llegarán a salas el 18 de diciembre y prometen unirse a la lista de lo más taquillero del año.

Entérate: Tom Holland dice que no ha visto ‘Matrix’ y Matt Damon no lo puede creer: ‘Estoy celoso’