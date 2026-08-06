Christopher Nolan se convierte en el tercer director más taquillero de todos los tiempos

El director Christopher Nolan ingresó al podio comercial reservado para los realizadores cuyas películas han movilizado miles de millones de dólares. La Odisea llevó las ganancias por encima de lo alcanzado por los hermanos Russo, reivindicación de que el cineasta británico puede llevar al público a las salas hasta cuando trabaja fuera de las franquicias tradicionales.

Christopher Nolan asciende entre los grandes

La filmografía de Nolan acumulaba alrededor de 6,.047 mil millones de dólares antes del estreno de su adaptación de Homero. Aquella cantidad ya lo colocaba entre los cineastas más rentables gracias a sus historias originales y tres películas de Batman realizadas para Warner Bros. La Odisea aportó cerca de 931 millones de dólares mundiales hasta el momento y eleva la recaudación total de sus largometrajes a unos 6.97 mil millones, cantidad suficiente para colocarlo en el tercer puesto histórico.

La Odisea de Nolan todavía permanece en cartelera, y lo hará durante varias semanas más, por lo que su acumulado continuará modificando el total del cineasta. Su película más lucrativa continúa siendo El caballero de la noche asciende, con una cifra superior a 1.08 mil millones de dólares; El caballero de la noche, Oppenheimer, El origen e Interestelar también tienen lugares importantes dentro de una carrera formada por apenas trece largometrajes. Todavía necesita superar a Oppenheimer y después acercarse a las dos entregas finales de Batman.

Christopher Nolan en el set de Dunkerque (Foto: IMDb)

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¿Quiénes tienen el primer y segundo lugar?

Steven Spielberg conserva el primer puesto con aproximadamente 10.96 mil millones de dólares, una cifra espectacular cimentada mediante los grandes éxitos de su carrera. Hace algunas semanas el número rondaba los 10.72 mil millones, pero se añadieron cerca de 239.7 millones obtenidos por El Día de la Revelación, su película de este año.

Spielberg construyó esa cifra colosal a lo largo de más de medio siglo, pero Parque Jurásico continúa como su mayor éxito mundial, con alrededor de 1.038 mil millones después de sus reestrenos. Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, Ready Player One: Comienza el Juego, La guerra de los mundos también aportaron cientos de millones a un catálogo extraordinariamente grande.

Por otro lado, James Cameron tiene el segundo lugar con unos 10.59 millones de dólares, muy cerca de la de Spielberg pese a que ha dirigido muchas menos películas. Tres de sus obras se encuentran entre las más taquilleras de la historia: Avatar, El camino del agua y Titanic. Avatar lidera el registro mundial con 2.924 mil millones; su secuela reunió alrededor de 2.323 mil millones; y Fuego y Ceniza alcanzó 1.490 mil millones.

La distancia entre Nolan y los dos líderes supera 3.6 mil millones de dólares, y alcanzarlos requeriría varias producciones de enorme rendimiento, por lo que su tercer lugar representa un ascenso histórico, aunque todavía no una amenaza para la cima.

Christopher Nolan en el set de La Odisea (Foto: IMDb)

¿Los hermanos Russo fueron desplazados?

Joe y Anthony Russo ocupaban el tercer sitio con cerca de 6.763 mil millones de dólares, impulsado por Capitán América: El Soldado del Invierno, Capitán América: Civil War y las dos películas que cerraron la Saga del Infinito. Avengers: Endgame obtuvo 2.799 millones, y Avengers: Infinity War agregó más de 2.050 millones. Avengers: Doomsday llegará a finales de 2026 bajo su dirección y una recaudación alta bastaría para que los hermanos recuperen el tercer puesto.

¿Cuál es la siguiente película de Christopher Nolan?

Tras concluir La Odisea, Nolan confesó a TODAY que la filmación fue demasiado agotadora y adelantó que pasarán al menos tres años antes de que otra obra suya llegue a los cines. El realizador suele mantener sus proyectos en secreto hasta tener definidos el estudio y la ventana de estreno. Oppenheimer fue anunciada después de que su relación con Warner Bros. se fracturara, y La Odisea permaneció rodeada de misterio hasta que Universal reveló la adaptación.

Con información de Box Office Mojo y The Numbers.

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