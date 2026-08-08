Bill Maher es abucheado por hacer una ‘broma’ sobre Ariana Grande

Bill Maher provocó una reacción negativa entre parte del público de ‘Real Time’ después de hacer una broma sobre el peso de Ariana Grande durante el monólogo de apertura del programa. El comentario ocurrió mientras el conductor hablaba sobre nuevos archivos gubernamentales relacionados con avistamientos de ovnis y terminó convirtiéndose en una referencia directa a la apariencia física de la cantante, quien recientemente anunció que se alejará temporalmente de la vida pública después de concluir su actual gira.

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¿Qué dijo Bill Maher sobre Ariana Grande?

Durante la emisión del viernes de ‘Real Time’, Maher comenzó hablando sobre la posibilidad de que existan extraterrestres y sobre una nueva serie de documentos relacionados con fenómenos aéreos no identificados.

Bill Maher en ‘Real Time with Bill Maher’ (Imagen: HBO)

“Espero que los alienígenas estén aquí, de verdad. Espero que estén aquí, observándonos, y que vayan a salvarnos,” dijo. Posteriormente mencionó algunos de los elementos incluidos en los archivos: “Una nave triangular, luces extrañas sobre una base militar, una figura alargada con ojos grandes. Ah, eso era solo un video de Ariana Grande.”

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De acuerdo con Variety, esa primera broma consiguió risas y aplausos entre el público presente. Sin embargo, Maher continuó con un segundo comentario que generó una respuesta muy diferente.

“Por favor, es broma, es broma. Quizás esa broma haga que coma algo.”

Tras esa frase, parte de la audiencia respondió con sonidos de desaprobación. Variety describió la reacción como quejas propias de un comentario que había ido demasiado lejos, en contraste con la recepción favorable que había tenido el chiste inicial.

El comentario llega en medio del escrutinio sobre Ariana Grande

La broma de Maher ocurre pocos días después de que el representante de Grande confirmara que la cantante planea reducir considerablemente su exposición pública una vez que termine el ‘Eternal Sunshine Tour’.

“Ariana se alejará del foco público tras finalizar la gira Eternal Sunshine,” explicó su representante. También señaló que la artista busca terminar la gira “tanto de manera saludable como feliz” antes de comenzar un descanso de sus compromisos públicos, después de enfrentar “escrutinio público incesante y continuo”.

La apariencia de Grande ha sido objeto de comentarios frecuentes durante los últimos años, una situación que recientemente volvió a intensificarse. La cantante, sin embargo, ha insistido en que su decisión de apartarse temporalmente de la vida pública no fue una reacción repentina ante una polémica específica.

Ariana Grande asegura que su pausa estaba planeada

Durante una presentación en el United Center de Chicago, Ariana Grande habló directamente con sus seguidores sobre la pausa que planea tomar después de concluir su actual gira. La cantante explicó que su decisión no surgió como una respuesta inmediata a las críticas recientes ni fue tomada de manera impulsiva, sino que llevaba tiempo considerándola y la había planteado desde una posición reflexiva.

Ariana Grande en el videoclip de ‘Petal’ (imagen: YouTube)

Grande también ha señalado que necesita establecer límites frente a la exposición pública constante y recuperar espacios personales después de años de atención permanente sobre su carrera, su vida privada y su apariencia. El descanso comenzará una vez que finalice el ‘Eternal Sunshine Tour’, mientras que algunos de sus compromisos profesionales también han sido modificados en medio de este cambio de ritmo.

El comentario de Bill Maher se produjo justamente en ese contexto. Mientras Grande busca reducir el escrutinio sobre su vida personal y su aspecto físico, el conductor convirtió una broma inicial en una referencia directa a su peso. La reacción negativa de parte del público de ‘Real Time’ deja claro que ya vivimos en la época en que Maher creció, donde burlarse del cuerpo de los demás era el pan de cada día.

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