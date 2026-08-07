Ryan Murphy descarta problemas con Ariana Grande tras su salida de ‘American Horror Story’

La noticia coincide con el anuncio de Grande de tomarse una pausa de la vida pública

Ryan Murphy, creador de ‘American Horror Story’, aclaró que la salida de Ariana Grande de la temporada 13 no estuvo relacionada con desacuerdos personales o creativos. El productor explicó que la cantante y actriz sí estaba contemplada para participar en la nueva entrega, pero un conflicto de agenda terminó impidiendo su incorporación. La declaración llega pocos días después de que Grande anunciara que se alejará temporalmente de la vida pública una vez que termine su actual gira.

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¿Por qué Ariana Grande salió de ‘American Horror Story’?

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Murphy confirmó que Grande originalmente formaba parte de los planes para la temporada 13 de la serie. Sin embargo, los compromisos relacionados con el ‘Eternal Sunshine Tour’ y el lanzamiento de su nuevo álbum hicieron imposible coordinar su participación.

Dr. Oliver Thredson en ‘American Horror Story: Asylum’ (imagen: FX)

“Adoro a Ariana Grande. Somos muy buenos amigos… Fue realmente un conflicto de agenda. Yo dije: ‘Vale, dejémoslo para más adelante’, y ella respondió: ‘Genial’.”

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El productor señaló que Grande estaba entusiasmada con el proyecto desde el inicio, por lo que su salida no significó que la idea haya sido descartada de manera definitiva. Murphy incluso considera retomar el papel o la colaboración en una temporada posterior, siempre que la disponibilidad de la artista lo permita.

“Siempre trabajaré con ella,” agregó. “La quiero y la apoyo. Fue una apuesta muy arriesgada, pero podría retomarla en otra temporada, dependiendo de la disponibilidad de Ariana. La admiro muchísimo.”

Ariana Grande se prepara para alejarse de la vida pública

La aclaración de Murphy coincide con un momento de cambios importantes en la agenda de Grande. La artista confirmó recientemente que, después de concluir el ‘Eternal Sunshine Tour’ el 1 de septiembre, planea tomarse un descanso y reducir su exposición pública.

Durante un concierto en Chicago, Grande aseguró que la decisión había sido planeada desde tiempo atrás y no surgió como respuesta impulsiva a la atención reciente sobre su salud y apariencia. También defendió la necesidad de establecer límites personales después de años de trabajo y escrutinio constante.

La pausa ya ha afectado otros compromisos profesionales. Grande también se retiró de la producción teatral de ‘Sunday in the Park with George’, en la que estaba previsto que compartiera escenario con Jonathan Bailey. Por ahora no se ha informado cuánto durará su alejamiento.

Ariana Grande en el videoclip de ‘Petal’ (imagen: YouTube)

Ryan Murphy mantiene abierta la puerta para su regreso

Grande ya tiene experiencia dentro de las producciones de Murphy. En 2015 participó en ‘Scream Queens’ como Chanel #2, uno de sus primeros papeles televisivos después de consolidar su carrera musical. Murphy también destacó que la intérprete es aficionada al género de terror y ha utilizado referencias relacionadas con él en diferentes proyectos visuales y musicales.

Aunque Grande finalmente no estará en la temporada 13, ‘American Horror Story’ reunirá a varias figuras conocidas de la franquicia, entre ellas Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Emma Roberts, Angela Bassett, Kathy Bates, Billie Lourd y Frances Conroy.

Murphy también confirmó que la serie continuará más allá de esta entrega, pues la temporada 14 ya está en desarrollo. Esa continuidad mantiene abierta la posibilidad de que Grande pueda regresar a su universo televisivo cuando su agenda y su decisión de volver a la actividad pública lo permitan.

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