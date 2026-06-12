Ariana Grande explota contra Donald Trump y la Casa Blanca por usar su música en anuncios de ICE: ‘Es barbárico e inhumano’

Ariana Grande quedó en medio de la más nueva disputa entre artistas pop y la Casa Blanca, luego de que una canción suya apareciera en contenido oficial relacionado con operativos migratorios. La cantante, que ya había criticado a Donald Trump y respaldado causas demócratas antes, reaccionó inmediatamente al ver su trabajo fusionado con imágenes de agentes federales.

¿Qué hizo la Casa Blanca?

La Casa Blanca publicó en TikTok un video que mostraba a agentes de ICE arrestando y esposando personas, acompañado por una versión de “Bye”, canción que Ariana Grande publicó en su álbum “Eternal Sunshine” de 2024. El clip formaba parte de una comunicación oficial favorable a la política migratoria del gobierno de Trump.

El uso de la canción causó reacciones mixtas entre los internautas por el título del tema y por la manera en que el video lo conectaba con expulsiones y arrestos de inmigrantes. El material mostró detenciones ejecutadas por agentes federales, por lo que Grande buscó retirar el audio de la publicación. Tras la reacción de la artista, el sonido fue eliminado del clip, pero las cosas no quedaron ahí.

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La administración Trump lleva un considerable periodo de tiempo usando las redes sociales para difundir videos de ICE y mensajes diseñados para celebrar arrestos como si fueran contenido viral en un claro despliegue de odio hacia lo que le parece diferente.

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La respuesta de Ariana Grande

Ariana respondió en los comentarios del video y pidió que su música no volviera a usarse en ese contexto: “Por favor, nunca usen mi música en relación con esta tontería barbárica, inhumana y atroz. Que se joda ICE”. Grande apoyó a Kamala Harris en la elección presidencial de 2024 y, en 2014, cantó para Barack Obama y Michelle Obama, en sintonía con la línea ideológica del Partido Demócrata.

En septiembre de 2025, la artista también compartió una publicación del activista Matt Bernstein que cuestionaba a los simpatizantes de Trump por redadas de ICE.

La Casa Blanca responde

Fue Abigail Jackson, portavoz del gobierno, quien respondió con una defensa de la estrategia migratoria y devolvió la acusación usando las mismas palabras que Grande había empleado contra el video. “Diremos esto una última vez: lo que realmente es barbárico, inhumano y atroz son los extranjeros ilegales criminales que han herido y asesinado a ciudadanos estadounidenses inocentes”, afirmó Jackson en un comunicado enviado a Variety.

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Pero ella no fue la única, pues Kush Desai, subsecretario de prensa de la Casa Blanca, también respondió a Grande con juegos de palabras relacionado a sus canciones. “Guarda tus lágrimas, Ariana”, dijo, en alusión a “Save Your Tears”, mítica colaboración de la cantante con The Weeknd. Luego añadió: “Porque las acciones del presidente Trump terminaron con la crisis inflacionaria de Joe Biden y están trayendo billones en nuevas inversiones. Que te mejores pronto, Ariana”.

El parecido caso de Sabrina Carpenter

El caso de Ariana Grande nos recuerda lo ocurrido con Sabrina Carpenter a finales de 2025, cuando a Casa Blanca usó “Juno” en un video de ICE publicado en X, donde se veían agentes persiguiendo y deteniendo personas. Carpenter respondió a través de su perfil: “Este video es malvado y repugnante. Nunca me involucren a mí ni a mi música para beneficiar su agenda inhumana”, escribió la cantante. La Casa Blanca también respondió a Carpenter con referencias a sus canciones de “Short n’ Sweet”.

Otros músicos también han cuestionado el uso de su obra en publicaciones oficiales o de campaña vinculadas a Trump. La lista incluye a Olivia Rodrigo, SZA, Kenny Loggins y otros artistas que han exigido distancia entre su música y mensajes políticos que rechazan.

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