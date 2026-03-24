Bill Cosby pagará 19 millones de dólares tras ser declarado culpable por agresión sexual

En poco tiempo, Bill Cosby regresa a los titulares luego de una nueva resolución judicial y revive episodios que durante años han marcado su trayectoria en la industria del entretenimiento. El caso, que se remonta a hechos ocurridos décadas atrás, ha derivado en un fallo que pone bajo escrutinio tanto su legado como la forma en que la justicia aborda denuncias antiguas.

Aunque el proceso se desarrolló en el ámbito civil, el alcance de la decisión trasciende lo legal. La figura del comediante, alguna vez disuelta entre lo familiar dentro de la televisión estadounidense, debe afrontar nuevamente los señalamientos que han redefinido la percepción pública sobre su carrera.

¿Qué fue lo que hizo Bill Cosby?

Las acusaciones en este caso se remontan a la década de los setenta, cuando una mujer señaló haber sido víctima de un ataque tras un encuentro con el actor. Según su testimonio, los hechos ocurrieron luego de que Cosby le ofreciera una bebida, tras lo cual comenzó a sentirse mal y perdió la conciencia en distintos momentos.

La denuncia describe un episodio que inicia en un trayecto en automóvil y culmina con la mujer despertando en su domicilio en condiciones que evidenciaban una agresión. Durante el proceso, se expuso que el acusado habría utilizado su posición dentro del entretenimiento para impulsar una cercanía con la denunciante.

Entérate: Will Smith pide desestimar demanda por presunto acoso sexual

El caso fue posible gracias a cambios en la legislación de California, que ampliaron los plazos para presentar demandas por agresión sexual. Esto permitió que hechos ocurridos hace décadas pudieran ser llevados ante un jurado, abriendo la puerta a un proceso que de otro modo habría quedado fuera del alcance judicial.

Bill Cosby es encontrado culpable

Un jurado en California determinó la responsabilidad civil de Bill Cosby por agresión sexual, ordenando el pago de 19.25 millones de dólares a la demandante, Donna Motsinger. La resolución se dio tras tres días de deliberaciones, en los que se evaluaron testimonios y pruebas relacionadas con el caso.

Tras conocerse el fallo, Motsinger expresó que el juicio representaba el cierre de una búsqueda de justicia que se extendió por cinco décadas. La compensación incluye daños otorgados por el jurado, además de posibles montos adicionales que se definirían posteriormente. El equipo legal de Cosby anunció su intención de apelar la decisión.

El actor, que no testificó durante el juicio, ha sostenido en repetidas ocasiones que cualquier encuentro con las mujeres que lo han acusado fue consensuado. Su postura se mantiene sin cambios frente a este nuevo veredicto.

Bill Cosby en los años setenta

Este fallo se suma a una serie de procesos previos. En 2022, otro jurado en Los Ángeles concluyó que Cosby había agredido sexualmente a una menor en la década de los setenta. Además, el comediante pasó tres años en prisión tras una condena en 2018 que posteriormente fue anulada por un tribunal superior en 2021.

¿Cómo se hizo famoso Billy Cosby?

Antes de las controversias, Bill Cosby construyó una carrera dentro del entretenimiento estadounidense. Alcanzó fama por su trabajo en televisión, especialmente con The Cosby Show. En esta serie interpretó a Cliff Huxtable y se transmitió entre 1984 y 1992.

Su imagen antes los medios y las masas era la de un padre ejemplar, lo que le valió el apodo de “el papá de Estados Unidos”. A lo largo de su trayectoria también incursionó en el stand-up, el cine y la producción televisiva, además de recibir abudantes reconocimientos y títulos honoríficos.

Sin embargo, a partir de 2014, múltiples acusaciones de agresión sexual comenzaron a acumularse. Más de 60 mujeres que señalaron conductas similares en distintos periodos. Estas situaciones provocaron la cancelación de proyectos, la retirada de su trabajo de la televisión y la revocación de honores.

Años después de que Cosby dominara la cultura del entretenimiento audiovisual, Cosby permanece atravesado por los temas del abuso y la justicia tardía. Las consecuencias que continúan desarrollándose en tribunales y en la opinión pública.

Checa esto: Kevin Spacey logra acuerdo con tres hombres que lo acusaron de agresión sexual y evita juicio civil en Londres