Anthony Guidera, actor de ‘El Padrino III’, muere a los 65 años

Anthony Guidera, famoso por su trabajo de actuación en películas como El Padrino III, Especies, The Rock y Armageddon, murió a los 65 años. Es verdad que su carrera no fue la de un protagonista de espectaculares enormes, pero sí la de una cara que apareció en varias producciones de culto en el cine estadounidense de los años noventa.

¿Cuándo y de qué murió Anthony Guidera?

El deceso fue confirmado por medios estadounidenses a partir del testimonio de su esposa, Valarie. Guidera murió el pasado 6 de junio después de haber pasado varias semanas conectado a un soporte vital. Su esposa, Valarie, contó a TMZ que el actor colapsó en su casa del sur de California el 11 de mayo, cuando su corazón dejó de latir. Lo llevaron al hospital y permaneció con asistencia médica durante unas tres semanas hasta el retiro del soporte vital, conforme a sus deseos previos, para que pudiera volver a casa y morir de forma natural.

Valarie explicó que los médicos no lograron determinar qué provocó el paro cardíaco. Por ahora, la causa exacta de muerte permanece sin aclararse, aunque el episodio que lo llevó al hospital fue un problema cardíaco repentino. La familia también compartió mensajes de despedida en redes sociales. Valarie pidió oraciones y apoyo, y recordó a Guidera como esposo y padre. El actor estaba casado con ella desde hacía dos décadas y le sobreviven su esposa y su hijo, Nick.

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Vida, obra y años activo

Anthony Guidera nació en 1960 en San Francisco, California. Trabajó como modelo antes de convertirse en actor y estudió con Robert Lewis en The Actors Studio de Nueva York. Su primer rol en pantalla fue El Padrino III, de Francis Ford Coppola. A partir de ahí construyó una trayectoria intermitente, activa entre 1990 y 2005.

En 1995 apareció en Especies, la controvertida película de ciencia ficción y terror dirigida por Roger Donaldson. Allí interpretó a Robbie, un hombre que se cruza con Sil, el personaje de Natasha Henstridge, sin comprender que está frente a una criatura híbrida extremadamente peligrosa. La escena del beso entre ambos se volvió una de las más recordadas de la cinta por su desenlace grotesco.

Después vinieron oportunidades en The Rock, donde interpretó al líder de pilotos F-18, y Armageddon, también dentro de un cine de acción de gran escala a cargo de Michael Bay. Participó en El Mensajero, de Kevin Costner, y en The Annihilation of Fish, de Charles Burnett. Otros títulos fueron Precious Find y Til There Was You. En televisión apareció en Baywatch, Star Trek: Deep Space Nine y Red Shoe Diaries.

La última vez que apareció en pantalla fue en 2005 con L.A. Dicks.

El Padrino III fue el punto de entrada de Guidera al cine. La película, estrenada en 1990, terminó la trilogía de Francis Ford Coppola sobre la familia Corleone, con Al Pacino de regreso como Michael Corleone, ahora enfrentado a la vejez y el deseo de limpiar su imperio. Guidera interpretó a Anthony, un guardaespaldas del entorno criminal.. El papel era pequeño, pero perteneció a una de las sagas más influyentes del cine estadounidense.

El Padrino III no tuvo el mismo consenso crítico que las dos primeras entregas, eso es claro, pero recibió varias nominaciones al Oscar y con los años fue revisionada con más matices. En 2020, Coppola presentó una nueva versión titulada Mario Puzo’s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone y le dio un nuevo giro al legado.

Descanse en paz, Anthony Guidera.

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