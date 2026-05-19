Adam Driver confiesa que odia ver sus películas: ‘Desarrollé un sistema para escaparme durante los estrenos’

Adam Driver volvió a al Festival de Cine de Cannes con Paper Tiger, un thriller dirigido por James Gray que es ahora mismo una de las funciones más comentadas del festival. Para sorpresa de varios, el actor estadounidense casi no vio la película junto al público, pese a caminar por la alfombra roja y posar sonriente frente a los fotógrafos.

La relación de Driver con su propia imagen sigue siendo problemática, incluso después de años trabajando con cineastas como Martin Scorsese, Noah Baumbach, Ridley Scott y Francis Ford Coppola. El actor admitió para Variety que sentarse frente a una pantalla para observarse durante dos horas continúa pareciéndole una experiencia insoportable.

Adam Driver no quiere verse a sí mismo

Driver reveló para el medio informativo que lleva años desarrollando un método bastante peculiar para evitar sus propios estrenos. Según explicó en Cannes, espera a que las luces se apaguen y luego desaparece silenciosamente del recinto.

“No soporto verme”, confesó el actor. Además, relató que suele caminar por pasillos ocultos dentro del festival hasta llegar a una habitación apartada con vista hacia los barcos cercanos al puerto francés. Ahí se queda escondido mientras la película avanza.

Adam Driver en 65: Al Borde de la Extinción

Luego, regresa discretamente antes de que termine la proyección para estar presente durante los aplausos finales. Tal parece que la rutina ya se volvió parte de su experiencia en Cannes, festival donde ha presentado varias películas a lo largo de los años.

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Incluso contó que antes intentaba relajarse tomando alcohol previo a las funciones, pero descubrió que aquello podía jugarle en contra. “A veces la gente está llorando y tú llegas demasiado feliz”. La única excepción ocurrió con Megalopolis, la cinta de Francis Ford Coppola estrenada en Cannes 2024. Driver decidió quedarse en la sala completa por respeto hacia el director, luego del fallecimiento de su esposa, Eleanor.

De qué trata Paper Tiger

Paper Tiger es un drama familiar y thriller criminal dentro de una Nueva York llena de negocios turbios. Driver interpreta a Gary Pearl, un ex policía convertido en empresario elegante que intenta moverse entre dinero y corrupción. Miles Teller es su hermano, Irwin Pearl. Ambos quedan atrapados en problemas relacionados con la remodelación del canal Gowanus, situación que termina acercándolos peligrosamente a la mafia rusa. Scarlett Johansson aparece como Hester, esposa de Irwin.

El director James Gray explicó que la película tiene fuertes conexiones con episodios reales de su vida familiar. Admitió sentirse avergonzado al hablar sobre esas similitudes personales, aunque también mencionó que buena parte del dolor presente en Paper Tiger viene de experiencias auténticas relacionadas con pérdida y desintegración familiar.

Adam Driver en el Festival Internacional de Cine de Cannes 2026

“Es vergonzoso hablar de los paralelismos. El periodo de tiempo fue distinto. Probablemente fue alrededor de un año y dos meses. Pero en el cine tienes que condensar, así que todo ocurre en unas cuantas semanas. En mi experiencia personal, tenía un hermano, una madre y un padre, y en un corto periodo me mudé a Los Ángeles, comenzaron los problemas legales de mi padre, quien enfrentaba una posible condena en prisión, y mi madre murió de cáncer cerebral. Esa unidad familiar se destruyó muy rápido, y esa sensación de pérdida se quedó conmigo.”

El director también defendió a los artistas frente a las presiones de Hollywood:

“Solo concéntrate en el trabajo. Concéntrate en el trabajo. No es fácil. El sistema está diseñado para humillarte. Para mantenerte en línea. No te salgas de la línea. No pelees. Si peleas, vas a perder. Pueden humillarte, ¿y no sería eso terrible? Mira la casa que tengo, mira el coche que tengo. Conseguí un nuevo contrato en este estudio. ¿Tú tienes uno? Gané este premio. ¿Tú ganaste alguno? Todas esas son armas que se utilizan para humillar al artista. Y puede ser fatal, si lo permites.”

Paper Tiger todavía no tiene fecha de estreno en salas de cine generales.

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