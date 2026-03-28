Actores de ‘La Oficina’ defienden la comedia incómoda y ‘funable’ de la serie

La adaptación mexicana de ‘La Oficina’, inspirada en el formato de ‘The Office’, ha tenido una gran acogida entre el público por su estilo de humor y la forma en que retrata la cultura laboral en México. Durante una entrevista en el programa radiofónico La Caminera de EXA FM, los actores Alejandra Ley y Armando Espitia hablaron sobre el tono de la serie y defendieron la decisión de apostar por una comedia que aborda situaciones incómodas y personajes políticamente incorrectos.

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¿Por qué ‘La Oficina’ apuesta por una comedia incómoda?

Uno de los elementos que distingue a ‘La Oficina’ es su disposición a retratar situaciones que pueden resultar incómodas o polémicas dentro del entorno laboral. Durante la conversación en EXA FM, Alejandra Ley explicó que el humor de la serie funciona precisamente porque refleja comportamientos que sí existen en la realidad.

‘La Oficina’ (imagen: Amazon Prime Video)

“Es mentira decir que no existe en México, claro que existe, por eso nos reímos y creo que es parte del éxito también, era muy arriesgado”.

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De acuerdo con la actriz, el tono de la serie permite observar de forma satírica aspectos cotidianos de la cultura godín, incluyendo actitudes exageradas o poco apropiadas que, sin embargo, resultan reconocibles para muchos espectadores.

La producción no busca suavizar estas situaciones, sino utilizarlas como base para la comedia. Este enfoque mantiene la tradición del formato original, en el que el humor surge de la incomodidad y de las dinámicas sociales dentro del espacio de trabajo.

El humor políticamente incorrecto como crítica social

Durante la entrevista, Armando Espitia también destacó que algunos personajes de la serie pueden resultar incómodos para el público actual debido a su comportamiento. Sin embargo, señaló que esa incomodidad forma parte de la intención narrativa.

“Hay mucha gente que se identifica con los personajes incorrectos y eso también es fuerte. Es parte de arriesgarte a hacer una comedia un poquito más fuerte”.

El actor explicó que el humor de la serie permite observar las contradicciones de ciertos comportamientos sociales, especialmente dentro del entorno laboral. En ese sentido, el personaje de Jerónimo, el jefe de la oficina, representa actitudes que pueden resultar problemáticas, pero que funcionan como un recurso para evidenciar dinámicas de poder y jerarquía.

Este tipo de comedia, que evita presentar personajes idealizados, busca generar una reflexión a través del humor, manteniendo un equilibrio entre la sátira y el entretenimiento.

Preparación actoral y recepción del público

El elenco de ‘La Oficina’ participó en talleres de improvisación como parte del proceso de preparación para construir personajes con mayor profundidad. Estos ejercicios permitieron desarrollar la química entre los actores y definir las relaciones entre los distintos perfiles que integran la oficina.

Fernando Bonilla en ‘La Oficina’ (imagen: Amazon Prime Video)

La recepción del público también ha generado conversación en redes sociales, donde los espectadores han compartido memes y comentarios sobre la serie. Según comentaron los actores, la respuesta inicial ha llevado a algunos seguidores a pedir una continuación de la historia.

“Está padrísimo que la misma gente lo esté pidiendo. Dicen que ocho capítulos no fue suficiente, el mejor halago”.

La adaptación mexicana busca conectar con el público a partir de situaciones reconocibles dentro del entorno laboral, utilizando el humor incómodo como herramienta narrativa. Con este enfoque, ‘La Oficina’ se posiciona como una propuesta que ha logrado exitosamente el formato de ‘The Office’ desde la realidad cotidiana de muchos trabajadores en México.

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