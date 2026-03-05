¿ACOTAR tendrá serie? Sarah J. Maas revela detalles sobre el futuro de la adaptación televisiva

Hace tan solo unas horas el mundo de las fangirls explotó. Sarah J. Maas, la autora superventas y creadora de ACOTAR, anunció sus nuevos proyectos y de paso soltó información sobre la serie televisiva que tanto tiempo ha tardado en llegar. La escritora neoyorquina da información a cuentagotas cada tanto, pero lo que pasó en el podcast Call Her Daddy fue digno de monumento en TikTok.

Durante años, la posibilidad de ver el universo de Prythian en pantalla ha sido todo un tema entre lectores y productores. Las novelas de Maas han generado comunidades de fans enormes que discuten teorías, eligen casting imaginario, hace edits y siguen cada pista que la autora comparte en entrevistas.

La locura volvió tras su reciente aparición en el popular podcast Call Her Daddy. Allí, Maas habló sobre nuevos libros, la cancelación de una adaptación televisiva previa y su postura respecto a cómo deberían trasladarse sus historias a la pantalla.

La fiebre ACOTAR no termina

Una corte de rosas y espinas o A Court of Thorns and Roses (ACOTAR) es el nombre del primer libro (publicado en 2015), pero su abreviatura se estableció hace tiempo como el título definitivo de la saga. Las otras novelas que componen la serie son Una corte de niebla y furia (2016), Una corte de alas y ruina (2017), Una corte de hielo y estrellas (2018) y Una corte de llamas plateadas (2021).

Sarah J. Maas anunció sus novedades en el podcast Call Her Daddy (Foto: X)

Como podemos ver, han pasado bastantes años desde que Sarah J. Maas publicó un libro en la saga ACOTAR. Su más reciente trabajo es Casa de llama y sombra (2024), perteneciente a la saga Ciudad Medialuna. A pesar de esa pausa editorial, la fascinación mundial por la historia de Feyre Archeron, ubicada en el terreno de la fantasía y el romance, nunca desapareció. La saga ha vendido más de 13 millones de copias y transformó a Maas en una de las figuras más influyentes dentro del fenómeno editorial conocido como romantasy.

Entérate: ‘El Caballero de los Siete Reinos’: Quiénes son los nuevos actores que protagonizarán la segunda temporada

El primer libro narra la historia de Feyre, una joven humana que termina en el reino mágico de Prythian después de matar a una criatura feérica. Allí se ve atrapada en un mundo de magia, alianzas, pasiones y amenazas antiguas. El universo narrativo de Maas creció aún más cuando su saga Ciudad Medialuna introdujo conexiones con ACOTAR. Esos cruces despertaron nuevas teorías entre lectores, quienes sospechamos que la autora planea algo más grande para los próximos libros.

Lo que dijo Sarah J. Maas sobre la serie

Durante su conversación con la presentadora Alex Cooper, Sarah J. Maas abordó uno de los temas que más inquieta a sus seguidores. Hablamos de la cancelación de la serie que Hulu desarrollaba sobre ACOTAR. El proyecto llevaba varios años en desarrollo y había sido anunciado como una de las grandes apuestas de fantasía televisiva. Sin embargo, en 2024 se informó que el servicio de streaming decidió abandonar la producción.

Las razones nunca quedaron completamente claras. Algunos reportes mencionaron el enorme presupuesto que implicaba recrear el mundo de Prythian, mientras otras versiones hablaron de diferencias creativas entre el estudio y el equipo de la autora.

En el pódcast, Maas explicó que actualmente volvió a recuperar el control de los derechos de sus obras. “Ahora tengo de vuelta los derechos de todo. Recuperar los derechos de todas mis cosas ha sido una parte muy importante de mi camino en los últimos años, algo de lo que quizá en algún momento pronto hablaré más, pero por ahora mi enfoque está en los libros”, señaló.

Foto: Bloomsbury

La escritora también afirmó que cualquier adaptación futura deberá respetar su visión creativa. “No quiero volver a escuchar algo como: ‘Oh, necesitamos cambiar esto para atraer a tal o cual grupo demográfico’. Yo digo: ‘No, así no se hace arte. Así no es como yo creo mis historias'”.

Maas agregó que, si una serie llega a producirse, planea participar activamente en el proceso creativo. Según explicó, quiere involucrarse incluso en aspectos técnicos como el diseño visual y la música del proyecto. “Pero voy a estar ahí, revisando todo el diseño. Y también pensando: ‘¿A qué suena?’, porque la música juega un papel muy importante. La música va a tener que ser un proyecto enorme’, comentó durante la entrevista.

¿Cuándo salen los nuevos libros de ACOTAR?

Aunque la serie televisiva sigue siendo incierta, los fans sí recibieron noticias concretas sobre el regreso literario de la saga. Maas confirmó que ACOTAR tendrá nuevas entregas en los próximos años.

La autora anunció que los libros seis y siete llegarán relativamente pronto después de un largo silencio editorial. El sexto volumen está programado para el 27 de octubre de 2026, mientras el séptimo llegará el 12 de enero de 2027. Ambas novelas forman parte de una historia más amplia que no podía resolverse en un solo libro. Por esa razón decidió dividir el relato en varias partes.

¿Quiénes serán los protagonistas?

Uno de los mayores misterios que rodea los próximos libros de ACOTAR es el personaje que liderará la historia. En entregas anteriores, la saga cambió de perspectiva narrativa para explorar a distintos protagonistas. Por ejemplo, Una corte de llamas plateadas se enfocó en Nesta Archeron, hermana de Feyre. Ese cambio abrió la puerta a que otras figuras del universo de Prythian reciban su propia trama.

Muchos lectores creemos que el siguiente libro podría centrarse en Elain Archeron. Su relación con personajes como Lucien y Azriel tiene a los fans teorizando como si de congreso se tratara, aunque la autora no confirmó nada. Queda esperar.

No te pierdas: ‘El Caballero de los Siete Reinos’: Actriz de Tanselle confiesa que fue víctima de racismo y dice George R.R. Martin la apoyó