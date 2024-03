Óscar 2024: Oppenheimer gana Mejor película

El año pudo haber sido color de rosa en la taquilla, pero la noche más importante Hollywood ha sorprendido con una racha atómica. En una de las temporadas de premios más predecibles de los últimos años, el desenlace ha sido el esperado. Oppenheimer - 95%, el más reciente largometraje de Christopher Nolan, se lleva el premio a Mejor película en los Oscar 2024.

Tal como lo adelantaron las ceremonias anteriores, Oppenheimer es la Mejor película de los Oscar. El galardón, que se otorga a los productores, entre los que se encuentra también el director Christopher Nolan, corona el drama biográfico como el filme favorito la industria. Desde su estreno, la crítica fue bastante apologética con el proyecto que aborda la creación de las primeras armas nucleares.

Basada en el libro, Prometeo americano de Martin J. Sherwin y Kai Bird, Oppenheimer es el recuento de cómo se montó, y eventualmente triunfó, el llamado Proyecto Manhattan, el esfuerzo científico por desarrollar bombas atómicas. Protagonizada por Cillian Murphy, quien también fue un favorito de la temporada de premios, la película se une a la larga lista de filmes biográficos que se han convertido en los más gustados por la Academia.

Más allá de sus méritos técnicos y actorales, Oppenheimer se volvió un fenómeno y rebasó todas las expectativas en taquilla. Al superar la marca de los US $900 millones a nivel mundial, para ser un drama de más de dos horas y en parte narrado a blanco y negro con clasificación R, la industria quedó perpleja por el interés del público para ver esta historia. Qué tanto le ayudó el furor compartido por Barbie - 88%, o viceversa, es otra discusión.

Este filme fue también el primero que Nolan produjo fuera de Warner Bros y para el estudio Universal. Esto luego de que el director tuviera un desencuentro con el primero por su, ahora extinta, política de lanzar simultáneamente estrenos en cines y streaming durante los años más rudos de la pandemia. Incluso pese a que su último largometraje con él, Tenet - 83%, no se vio afectado por la medida.

Aunque no libre de críticas, en particular por ignorar la respuesta y la perspectiva de los japoneses tras los bombardeos de Nagasaki y Hiroshima, en la película sí llega a asomarse, casi hasta el final, una confrontación a las decisiones de Oppenheimer y a la influencia que tuvo en los ataques a estas dos ciudades y las muertes ocasionadas por su invención. Hasta la fecha, el largometraje no ha sido exhibido en Japón, pero se espera que llegue a ese territorio a finales de marzo.

Habrá que ver si Oppenheimer - 95% es más que un fenómeno y la posteridad la recuerda con estima. Después de todo, la Academia que entrega los Oscar es famosa por su predilección por los filmes de guerra y, más recientemente, por las biografías dramatizadas. La película se encuentra disponible en tiendas digitales.

