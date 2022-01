Jason Momoa y Lisa Bonet anuncian su divorcio

Jason Momoa (Aquaman - 73%, Duna - 75%, La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%) y Lisa Bonet (Enemigo Público - 71%, Alta Fidelidad - 91%, The Cosby Show) anunciaron recientemente en redes sociales que su relación había llegado a su fin y que pronto se separarían. Esta noticia sorprendió a muchos de los admiradores de ambas celebridades, ya que la pareja había estado junta desde el 2005 y parecían inseparables. Después de doce años de noviazgo, Bonet y Momoa decidieron casarse en 2017, y cinco años más tarde, han optado por tomar diferentes caminos.

No te pierdas: Ben Affleck culpa a su matrimonio fallido de su alcoholismo y es criticado en redes sociales

En un comunicado compartido la noche del 12 de enero en la cuenta de Instagram de Momoa, la estrella de Game of Thrones - 83%, de 42 años, y la actriz de The Cosby Show, de 54 años, anunciaron que se están separando. La publicación contiene cinco imágenes, la primera lleva el mensaje de la ahora ex pareja, y el resto son algunas fotos simbólicas de su matrimonio. A continuación, te dejamos el post de Momoa y la traducción correspondiente:

Todos hemos sentido la presión y los cambios de estos tiempos de transformación… Se está desarrollando una revolución, y nuestra familia no es una excepción... sintiendo y creciendo a partir de los cambios sísmicos que están ocurriendo. Y entonces, compartimos nuestras noticias familiares. Nos estamos separando. Compartimos esto no porque creamos que es de interés periodístico, sino para que a medida que avanzamos en nuestras vidas, podamos hacerlo con dignidad y honestidad. El amor entre nosotros continúa, evolucionando en las formas en que desea ser conocido y vivido. Nos liberamos el uno al otro para ser quienes estamos aprendiendo a ser... Nuestra devoción es inquebrantable por esta sagrada vida y por nuestros Hijos… Enseñar a nuestros hijos lo que es posible , vivir la oración... Que prevalezca el amor. J & L.

Parece que o Forsetes e o Sath gostam bastante do Homem de Ferro A photo posted by Level Up (@levelup) on Jun 30, 2015 at 7:39am PDT

No te vayas sin leer: Ben Affleck dice que Matt Damon lo ayudó a descubrir que ya no quería ser Batman

Lisa Bonet estuvo casada con el cantautor, productor discográfico, multiinstrumentista y actor estadounidense, Lenny Kravitz, de 1987 a 1993. En diciembre de 1988 tuvieron a Zoë Kravitz, quien es ahora también una conocida actriz. Años después de su divorcio con Lenny, y tras un periodo emocional difícil como resultado de la separación, Lisa logró recuperarse. En 2005 entró en una relación con Momoa. La estrella de la Liga de la Justicia, y su futura ex esposa, tienen dos hijos como fruto de su unión, Lola, de 14, y Nakoa-Wolf, de 12.

Bonet nació en noviembre de 1967, es una actriz estadounidense, mejor conocida por interpretar a Denise Huxtable en la comedia de situación The Cosby Show de 1984 a 1992 y su serie derivada A Different World, que le valió una nominación al premio Primetime Emmy a la mejor actriz de reparto en una serie de comedia. Tras el papel de Denise, Bonet ha trabajado esporádicamente en la actuación, apareciendo en papeles como Maya Daniels en Life on Mars y Marisol en Ray Donovan. También apareció en Angel Heart, Biker Boyz y Road to Paloma.

Momoa nació el 1 de agosto de 1979. Este actor estadounidense hizo su debut como Jason Ioane en la serie dramática de acción Baywatch: Hawaii, a la que siguió su interpretación de Ronon Dex en la serie de ciencia ficción Stargate Atlantis. Tiempo después saltó a la fama internacional por el rol de Khal Drogo en la legendaria serie de HBO Game of Thrones. También es conocido por ser Declan Harp en la serie histórica de Discovery Channel Frontier y Baba Voss en la serie de ciencia ficción de Apple TV+ See.

Por si te lo perdiste: Dylan O'Brien podría convertirse en el nuevo Robin en la cinta de Batgirl