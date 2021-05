Spider-Man: No Way Home | Willem Dafoe como el principal villano podría haber sido confirmado

Muchos han sido los rumores que han aparecido desde el año pasado en torno a la tercera película de Spider-Man del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), y además del emocionante y todavía no confirmado regreso de Andrew Garfield y Tobey Maguire, hay un rumor de que Willem Dafoe estará de vuelta como el Duende Verde y hoy ese rumor es respaldado por Collider, medio donde se dice que fungirá como el líder de los Seis Siniestros.

No dejes de leer: Spider-Man 3 habría confirmado la aparición del Duende Verde



Si bien la participación de Garfield y Maguire sigue sin ser oficial, lo que ya es un hecho es que Alfred Molina regresa como el Doctor Octopus de El Hombre Araña 2 - 93%; el actor reveló en una entrevista que es el mismo personaje y que lo rejuvenecerán con la misma tecnología que se rejuveneció a Robert Downey Jr. en Capitán América: Civil War - 90% y a Samuel L. Jackson en Capitana Marvel - 60%. Este hecho da credibilidad al rumor del regreso de Dafoe, ya que ambos pertenecen al mismo universo, el de la trilogía de El Hombre Araña - 89% de Sam Raimi.

En el nuevo podcast de Jeff Sneider, de Collider, se dijo que Dafoe será el Duende Verde y liderará a los Seis Siniestros, grupo de villanos conocido por los cómics, que en su versión cinematográfica estará compuesto por villanos de la trilogía de El Hombre Araña - 89% y El Sorprendente Hombre Araña - 73%. Hasta ahora sólo están confirmados Alfred Molina como el Doctor Octopus y Jamie Foxx como Electro, pero hay rumores sobre el regreso de Thomas Haden Church como Sandman.

Los Seis Siniestros iban a tener una película en solitario que precedería a El Sorprendente Hombre Araña 3, pero la cinta fue cancelada y los derechos de Spider-Man fueron compartidos por Sony con Marvel Studios, gracias a lo cual el superhéroe hizo su debut en el MCU en 2016.

Continúa leyendo: Emma Stone niega su regreso como Gwen Stacy en Spider-Man: No Way Home

Ahora en el MCU existe la posibilidad de que veamos al grupo de supervillanos por fin, y si bien la información proporcionada por Collider no lo confirma, da mucha más credibilidad al rumor de que Willem Dafoe estará de regreso. Además, esto coincide con una supuesta filtración de a trama de Spider-Man: No Way Home que apareció en Reddit, y fue compartida por el mismo usuario que reveló un cameo de Falcon y el Soldado del Invierno - 97% que ningún otro medio reveló.

En entrevistas recientes Tom Holland, Andrew Garfield y Emma Stone han negado los rumores de que Spider-Man: No Way Home es una película sobre el multiverso, pero quizá sólo estén mintiendo para guardar el secreto hasta que Marvel decida darlo a conocer de forma oficial. También cabe la posibilidad de que efectivamente ni Maguire, ni Garfield ni Stone estén involucrados, pero ya hay varias pruebas que sugieren lo contrario. Una de las mejores pruebas fue un actor de doblaje español que dijo en un video que sí doblará a Tobey Maguire para la cinta, esto fue exactamente lo mismo que ocurrió meses atrás cuando un actor de doblaje español dijo que Evan Peters interpretaba a Quicksilver en WandaVision - 95% (aunque en ese caso terminó siendo una trolleada para los fans).

Por otro lado, incluso si Maguire y Garfield no estuvieran en la película, hay dos villanos confirmados, y eso fácilmente puede significar que habrá más de ellos para formar el equipo de los Seis Siniestros. Dafoe fue uno de los personajes más memorables de la trilogía de Sam Raimi, y aunque murió en la primera entrega, se le apareció a su hijo, Harry Osborn, en forma de visión.

Ya tiene mucho tiempo que los rumores están dando vueltas por Internet y seguimos sin información oficial, pero no debe faltar mucho para que se de a conocer, pues estamos casi a mitad del año y Spider-Man: No Way Home llegará a cines en diciembre.

No te vayas sin leer: Disney estuvo a punto de comprar Warner hace cinco años