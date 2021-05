Star Wars: J.J. Abrams admite que debió tener un plan para las secuelas

En diciembre se cumplió un año desde el estreno de Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%, y las celebraciones al respecto brillaron por su ausencia, muy pocos realmente sintieron al episodio IX como el gran cierre de la saga que marcó el corazón de millones desde hace más de cuatro décadas. Ahora, a casi año y medio del estreno de la cinta, el director J.J. Abrams cree que tener un plan para la trilogía habría sido mucho más adecuado.

Suscríbete aquí a Disney Plus

La primera entrega de la nueva trilogía estuvo a cargo de J.J. Abrams, y parecía ser el inicio de una gran aventura, pero Star Wars: Los Últimos Jedi - 91%, de Rian Johnson, tomó una dirección muy diferente al de su predecesora y los fanáticos no estuvieron muy felices. Debido al desprecio que recibió el episodio VIII, Star Wars: El ascenso de Skywalker fue hecha para complacer a quienes estaban furiosos con Los Últimos Jedi, pero el resultado tampoco fue satisfactorio, ¿qué falló?

Ya todos están conscientes de que hubo una terrible falta de planeación, se comenzó a trabajar sin saber a dónde iría la trilogía, pero es sorprendente saber que el mismo Abrams lo piensa también. En una entrevista con Collider, el cineasta fue cuestionado al respecto, y primero explicó que su experiencia, en la mayoría de los casos, fue con series de TV, en las que a veces las cosas no funcionan bien, pero aprendió una gran lección en años recientes:

Siento que lo que he aprendido como una lección varias veces, y es algo que especialmente en este año de pandemia trabajando con escritores [se ha vuelto claro], la lección es que tienes que planificar las cosas lo mejor que puedas, y tú siempre necesitas poder responder a lo inesperado. Y lo inesperado puede presentarse en todo tipo de formas, y creo que no hay nada más importante que saber a dónde te diriges.

También lee: Star Wars: fans exigen una película o serie secuela para Han Solo

Que no sabían hacia dónde se dirigía la historia es algo que queda claro al ver Star Wars: El Despertar de la Fuerza - 92% y Star Wars: Los Últimos Jedi, pero es un error que no ha cometido Disney en la televisión, pues The Mandalorian - 91% resultó todo un éxito y se puede disfrutar de la historia incluso si no se es fan de Star Wars. La lección fue aprendida por la compañía, pero ya es muy tarde para pensar en lo que pudo ser una trilogía con un buen plan.

Según varios rumores, hasta ahora no confirmados, Abrams tenía ideas muy diferentes para algunas escenas del guión de El Ascenso de Skywalker, pero fue obligado por Lucasfilm a modificarlas, o incluso por la presidenta del estudio, lo que habría hecho enojar y sentirse frustrado al director. Algunos de los rumores decían que en el corte de Abrams veríamos una reunión de viejos Jedi como fantasmas de la Fuerza, algo que los fans sí querían ver.

La franquicia de Star Wars es una de las más populares en la historia, con millones de fanáticos en todo el mundo y una gran cantidad de productos que se venden por montones. No es un misterio por qué Disney quiso construir un parque temático enorme, sabían que muchísimas personas estarían dispuestas a pagar un boleto por convivir con sus personajes favoritos y por sentirse en la galaxia muy muy lejana con la que siempre soñaron en su infancia.

No te vayas sin leer: J.J. Abrams admite que sus películas de Star Wars pudieron ser mejores

Sin embargo, en los últimos años ha quedado claro por qué fue una mala idea comenzar a trabajar sin un plan. Kathleen Kennedy , presidenta de Lucasfilm, fue la responsable de que el parque temático Star Wars: Galaxy's Edge estuviera ambientado en la era de las secuelas y no en la trilogía original, como se planeaba realmente.