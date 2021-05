Star Wars: fans exigen una película o serie secuela para Han Solo

No podemos decir que los años recientes han sido buenos para las películas de Star Wars. Las cosas salieron bien cuando Lucasfilm estrenó Rogue One: Una Historia de Star Wars - 85%, sin embargo, las cosas no salieron nada bien cuando hablamos de Han Solo: Una Historia de Star Wars - 56%, película que se mantiene como la oveja negra de las producciones realizadas bajo la mano de Disney. Aunque Han Solo resultó en un fracaso para el estudio, los fans de la cinta se organizan en redes sociales para exigir una secuela a la empresa utilizando el hashtag #MakeSolo2Happen. ¿Sus ruegos serán escuchados por los altos señores de Lucasfilm?

Cuando Han Solo: Una Historia de Star Wars se estrenó en cines en 2018, solamente pudo recolectar US$ 392 millones en todo el mundo, una cantidad irrisoria si los comparamos con los US$ 1.06 mil millones de Rogue One: Una Historia de Star Wars - 85%, los US$ 1.321 mil millones de Star Wars: Los Últimos Jedi - 91% o los US$ 2.06 mil millones de Star Wars: El Despertar de la Fuerza - 92% A pesar de los esfuerzos y la buena voluntad del director, la película de Han Solo no pudo transformarse en algo entrañable para los fans de la saga. Este fracaso probablemente sea el motivo por el cual Disney y Lucasfilm le pusieron freno a las producciones alternas de la trilogía anterior.

La película de Han Solo tuvo numerosos problemas en su etapa de producción. Terminó siendo dirigida por Ron Howard y en el elenco encontramos a Alden Ehrenreich como el protagonista; Emilia Clarke como Qi'ra; Joonas Suotamo como Chewbacca; Woody Harrelson como Beckett; Donald Glover como Lando Calrissian; y Phoebe Waller-Bridge como L3-37. La cinta recibió crítica bastante mixtas que le concedieron calificaciones reprobatorias en los sitios web especializados, sin embargo, a estas alturas del juego, algunos fans incluso están de acuerdo que su guión supera a Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%, película taquillera de Lucasfilm que horrorizó a los fans con esa conclusión repleta de incoherencias.

En estos momentos, Lucasfilm no se está enfocando en películas de Star Wars, sino en series que sean capaces de complementar la historia. El éxito de The Mandalorian en la plataforma de Disney Plus inspiró al estudio a dar luz verde a una tonelada de producciones live-action para la pantalla chica. Sin lugar a dudas, los próximos años estarán repletos de mucho Star Wars pero en una escala menor. ¿Lucasfilm habrá aprendido de sus errores y le concederá a los fans películas realmente dignas de la galaxia lejana? Taika Waititi y Patty Jenkins serán los directores de las siguientes entregas para la pantalla grande. Esperamos que sean capaces de desarrollar el trabajo de manera satisfactoria

Los fans de la película de Han Solo no pierden la esperanza de ver regresar a su querido personaje y la campaña #MakeSolo2Happen continúa en redes sociales; escogieron el 25 de mayo como el día para tomar acción pues es la fecha en la que la cinta llegó a cartelera en 2018. A continuación te presentamos una serie de tuits que utilizan el hashtag y exigen a Lucasfilm una película secuela para el héroe, incluso una serie en Disney Plus.

Tuiteando esta foto de George en el estreno de Solo sin otra razón que para hacer realidad Han Solo 2.

Solo merece una serie de Disney Plus. Hay toneladas de momentos de cazarrecompensas/sindicatos del crimen que serían perfectos para una nueva aventura con Han y Chewie.

Desde la primera vez que vi Solo: A Star Wars Story, quería que Disney hiciera realidad una secuela de Solo. Quiero ver el primer concierto de Han y Chewie con Jabba, las consecuencias de Crimson Dawn, Qi'ra trabajando más de cerca con Maul. ¡Hay muchas más historias que contar!

Necesito más Solo, todos ustedes. Se ha convertido rápidamente en uno de mis favoritos. #MakeSolo2Happen

Es el día #MakeSolo2Happen. ¡¡¡Tengo un muy buen presentimiento sobre esto !!!

Dado que es el día #MakeSolo2Happen, pensé en ilustrar un retrato rápido de Qi'ra. Ella es el personaje cuya historia realmente quería que continuara.

¡Es el día #MakeSolo2Happen! Solo me gusta mucho, pero en gran parte se trataba de cosas que ya sabíamos que sucedieron. La carrera de Kessel. Conociendo a Chewie. Consiguiendo su desintegrador. Cosas de la historia de origen. Me encantaría una secuela o una serie para que me sorprenda y desarrolle todas las cosas nuevas que introdujo.

