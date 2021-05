Star Wars: The Book of Boba Fett podría tener varias temporadas

El final de la segunda temporada de The Mandalorian - 91% fue la oportunidad perfecta para presentar el spin-off The Book of Boba Fett, protagonizado por el famoso cazarrecompensas. El personaje regresó después de una larga ausencia pero ahora está listo para tener más aventuras en la galaxia lejana. Aunque todavía se cree que la producción será una miniserie, nuevos rumores sostienen que Lucasfilm está pensando a mayor escala y quiere hacer de la puesta en escena algo que comprenda varias temporadas, los fans estaría encantados. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

Aunque Boba Fett tuvo una breve aparición en el primer episodio de la segunda temporada de The Mandalorian, su impresionante retorno llegó con el capítulo dirigido por Robert Rodriguez "The Tragedy". Temuera Morrison, actor que interpreta al personaje, realizó una exhibición impresionante de habilidad para acabar con varios stormtroopers en pocos segundos. La excelente recepción de Boba Fett en The Mandalorian podría haber inspirado a los altos señores de Lucasfilm a llegar más lejos con su historia. A través de su cuenta en Twitter, The Boba Fett Fan Club (fundado hace casi 30 años) compartió un interesante rumor sobre el spin-off:

#SpoilerAlert: Antes de compartir estos rumoreados gráficos del crew de #TheBookOfBobaFett, se especuló que #Buccaneer era el título provisional de la tercera temporada de The Mandalorian, incluso a principios de diciembre, antes de que se revelara la serie de Boba. Después de compartir esta imagen, un miembro de BFFC compartió algo más...

#SpoilerAlert: Alilmothman, miembro de BFFC, nos envió esta foto de la firma de Celebrity Marketing en abril de 2021 con Temuera Morrison, donde se puede ver que lleva una sudadera #Buccaneer con la misma composición tipográfica, alineada con el rumoreado gráfico de "Creature Crew".

#SpoilerAlert: Entonces, esto agrega cierta validez a que 1) #Buccaneer es el título provisional para #TheBookOfBobaFett y 2) al menos uno de los gráficos del crew es real. ¿Qué piensas, especialmente ahora con Temuera con esta sudadera #Buccaneer?

Los tuits hablan sobre una serie de logos que durante un tiempo se pensaron para The Mandalorian pero que podrían ser para la serie de Boba, lo que nos inclinaría a creer que su spin-off estará compuesto de varias temporadas. Los fans quedarían absolutamente complacidos si Lucasfilm toma la iniciativa de alargar los viajes del cazarrecompensas, los últimos meses han sido especialmente bueno para el estudio en el terreno de la pantalla chica y tenemos la certeza de que quieren alargar el buen camino hasta ahora trazado, muy lejos de los desastres ocasionados por las entregas en la pantalla grande.

La tercera temporada de The Mandalorian - 91%, el primer gran éxito live-action de Lucasfilm en la pantalla chica, no llegará pronto. Además del pequeño problema que Lucasfilm tiene que resolver con la salida de Gina Carano, Jon Favreau debe esforzarse mucho en los nuevos guiones para que las siguientes aventuras de Din Djarin se encuentren a la altura de las circunstancias. ¿Qué pasará con el mandaloriano y el pequeño Grogu ahora que viven separados el uno de los otro? Tenemos la certeza de que Lucasfilm le sacará el máximo provecho al pequeño Bebé Yoda en los años que están por venir.

Lucasfilm también tiene en camino muchos otros proyectos de gran ambición tales como las series de Ahsoka Tano o Rangers of the New Republic, además de otro buen puñado de importancia no menor. La empresa descubrió que la pantalla chica es un buen camino para desarrollar el universo de Star Wars y así se mantendrán durante un tiempo. Con las películas deben pensar sus pasos con gran cuidado.

The Book of Boba Fett se estrena en Disney Plus en diciembre de este año.

