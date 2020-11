The Mandalorian: Ahsoka Tano tendría spin-off protagonizado por Rosario Dawson

Lo ocurrido este fin de semana es comparable a la celebración de los rebeldes cuando fue destruida la Estrella de la Muerte, ya que los fanáticos quedaron encantados de ver a uno de sus personajes favoritos, Ahsoka Tano, finalmente haciendo su aparición en live-action durante uno de los más recientes episodios de la serie The Mandalorian - 91%, lo que marca la primera vez que se la ve fuera de los programas animados creados por Dave Filoni . Con Rosario Dawson en el papel de la Jedi, no había forma en la que Disney se pudiera equivocar esta vez, aunque es cierto que tampoco lo ha hecho con esta producción.



Con la intención de Disney de continuar con más series de Star Wars en el futuro, entre las cuales se ha confirmado la de Cassian Andor con el actor Diego Luna repitiendo en el papel del personaje, a quien vimos en Rogue One: Una Historia de Star Wars - 85%, y la que protagonizará Ewan McGregor en su esperado regreso como Obi-Wan Kenobi en la serie que se enfocará en el famoso maestro Jedi. Aunque no se han confirmado otras por el momento, han regresado los rumores sobre una serie protagonizada por Ahsoka Tano, con Dawson en el papel principal, de acuerdo con información compartida por Screen Rant.



Al parecer la compañía está complacida con el recibimiento que ha tenido no solo el personaje sino también la actriz. La llegada de Ahsoka Tano a The Mandalorian fue considerada por los fans como la entrada perfecta de la Jedi a la franquicia en términos de producciones live-action, porque le abre una puerta al spin-off que es justamente la táctica que está siguiendo el estudio para expandir no solo la propiedad que adquirió de George Lucas sino también el catálogo de Disney Plus, del cual se continúan quejando algunos de los suscriptores por la escasez de contenido original.





En el pasado, Bob Iger, quien fue CEO de Disney, admitió que dependiendo de lo bien que le iría a la serie, pasaría a ser una plataforma para introducir nuevos personajes de los que luego podrían desarrollar sus historias en producciones individuales, así como también probar qué tan bien podría irle a una película en ese estilo, teniendo en cuenta que la trilogía de secuelas que se estrenaron entre 2015 y 2019 no fueron del total agrado de los fans de Star Wars. The Mandalorian, por otro lado, se ha convertido en el punto de unión de los seguidores, que necesitaban un momento de paz y tranquilidad luego de la debacle.



Sin embargo, también hay que recordar que Daniel Richtman, quien usualmente revela información sobre nuevas películas o series de diferentes estudios, ha compartido en varias ocasiones los nombres de personajes que Disney está considerando para sus próximas series. Nombres como Han Solo y Ahsoka Tano siempre han estado allí, pero esta última tiene más a su favor si juzgamos por la recepción que tuvo Han Solo: Una Historia de Star Wars - 56% en su llegada a cines sin contar todo lo que se dijo de su proceso de producción que fue un completo desastre para la forma en la que suele trabajar la compañía.





Ahsoka Tano ya se volvió a ganar a los fans cuando fue la cara de la última temporada de Star Wars: The Clone Wars, que llegó de forma exclusiva a Disney Plus para dar el cierre a la serie animada que el público tanto había pedido. El siguiente paso, que creemos lógico, es que protagonice su propia historia, la cual de seguro solo representará ganancias para Disney, y al mismo tiempo acercará a quienes no están al tanto de la franquicia por el simple hecho de que Rosario Dawson es una actriz experimentada que además es familiar para muchos.



No sabemos cuándo podría llegar a confirmarse la potencial serie, pero los rumores suenan con más fuerza, tal como está sucediendo con la aparición de Boba Fett en la segunda temporada de The Mandalorian, la cual parece apuntar a que es una excusa para que Temuera Morrison vuelva como el personaje y que Disney pueda hacerle una serie, que según lo que se ha dicho sobre ella podría tratarse de una precuela que contará cómo fue que llegó a aparecer en lo nuevo del gigante del entretenimiento en el streaming.

