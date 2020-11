Star Wars: Rogue One se vuelve tendencia porque los fans aseguran que es la mejor película de la franquicia

Cuando Disney adquirió la franquicia de Star Wars en 2012 la noticia impactó al fandom, algunos se declararon molestos y otros emocionados con el futuro. En 2015 Star Wars: El Despertar de la Fuerza - 92% rompió récords, pero la película que realmente se ha quedado grabada en el corazón de los fanáticos llegó un año después: Rogue One: Una Historia de Star Wars - 85%, el primer spin-off canónico de la saga que contó una historia original, sin jedis ni enfocada en la familia Skywalker.

Ayer se celebró en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias y al parecer muchos fans aprovecharon la ocasión para ver otra vez Rogue One: Una Historia de Star Wars, pues la cinta dirigida por Gareth Edwards se convirtió en tendencia; después los fans de otros países hicieron eco y publicaron tuits donde hablaban de sus escenas favoritas y donde le otorgaron el título de la mejor película de Star Wars.

Rogue One: Una Historia de Star Wars narra cómo un grupo de rebeldes valientemente sacrifica sus vidas para robar los planos de la Estrella de la Muerte y entregarlos a la Rebelión. Sin embargo, también dio un poco de profundidad a la franquicia al establecer que no se trataba de una guerra de buenos contra malos, sino de una guerra galáctica donde acciones moralmente cuestionables se cometen en ambos bandos, el Imperio y la Rebelión.

Una aportación que hizo la cinta a Star Wars: Episodio IV - Una Nueva Esperanza - 93% fue el dar una explicación al punto débil de la Estrella de la Muerte. En la actualidad parece ridículo que una estación espacial gigantesca, capaz de destruir planetas enteros, pueda volar en pedazos al meter un par de bombas en un conducto que lleva directo al núcleo, pero en Rogue One: Una Historia de Star Wars se revela que fue una trampa puesta ahí por el ingeniero Galen Erso (Mads Mikkelsen), y él mismo lo dio a conocer a su hija a través de un mensaje secreto.

Además de tener una de las mejores batallas espaciales, o tal vez la mejor de toda la saga, Rogue One: Una Historia de Star Wars tuvo un cierre espectacular con una escena de Darth Vader que hizo llorar de emoción a muchos fans y que en Twitter también fue calificada como la mejor escena del villano en todas las películas en las que aparece.

Después del primer spin-off la franquicia tuvo varios tropiezos que muchos preferirían olvidar, como Star Wars: Los Últimos Jedi - 91% y Han Solo: Una Historia de Star Wars - 56%, no obstante la serie The Mandalorian - 90% parece haber recuperado el espíritu de Star Wars que enamoró a varias generaciones desde hace 40 años. A continuación les dejamos algunas de las reacciones de Twitter que hicieron tendencia a Rogue One:

Rogue One es tendencia porque es la mejor película de Star Wars.

Rogue One is trending because it’s the best Star Wars film pic.twitter.com/7iTAINhFIK — Sarah Pettus (@pettus89) November 26, 2020

Cómo hay gente a la que no le gusta Rogue One, está más allá de mi comprensión.

How people dislike Rogue One is beyond my comprehension. https://t.co/480hUnGdpx — TalkingWithMyHans (@TalkWithMyHans_) November 26, 2020

En realidad se llama Día de Acción de Gracias porque es el día en que damos gracias por Rogue One.

actually it’s called Thanksgiving because it’s the day we give thanks for Rogue One — Jim does a Star War (@ObsKenobs) November 26, 2020

Rogue One es la mejor película de Star Wars de la era de Disney y por mucho.

Rogue One is the best Disney-Era Star Wars film and it's not close. pic.twitter.com/3DuTHIvINe — BLH (@BLH1999) November 26, 2020

Rogue One es tendencia como debería ... Ojalá pudiera ver esta escena por primera vez porque estaba asombrado.

Rogue One trending as it should...I wish I could watch this scene for the first time again cause I was in awe pic.twitter.com/oJhuZwHKIe — Nigella's leopard print knifeˣ⁷ | pure era (@baoofwao) November 26, 2020

Rogue One es tendencia, así que solo quiero agradecer una película que llegó en el momento adecuado para darme esperanza en un lugar verdaderamente oscuro. ¡Las historias tienen poder!

Rogue One is trending, so just want to give thanks to a movie that came at the right moment to give me hope in a truly dark place. Stories have power, y’all! pic.twitter.com/vN5ZberOIv — Fleming Beaver (@flemsace) November 26, 2020

La escena de Vader de Rogue One es la escena más grandiosa de Vader jamás filmada.

The Vader Scene from Rogue One is the Greatest Vader scene ever on film pic.twitter.com/y6m3dKCJIF — Ziggy (@mrjafri) November 26, 2020

'Rogue One' es tendencia, así que aprovechamos para recordar la mejor escena de Darth Vader de todo Star Wars.



pic.twitter.com/GkFLi667Pm — Multiverso (@MultiversoTM) November 26, 2020

No se porque ROGUE ONE es tendencia, pero es momento de admitir que es la Mejor Película de #StarWars de los últimos 20 años. pic.twitter.com/EcexnhkVHO — Que Peks 🍿🎬 (@Que_Peks) November 26, 2020

La belleza de Rogue One es simplemente espectacular. La mejor pelicula de Star Wars en la era Disney...lejos. pic.twitter.com/4UR6Ur0nf5 — Generación Maratonera🎥📺🎬 (@GMaratonera) November 26, 2020

