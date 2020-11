The Mandalorian: Resurgen acusaciones de transfobia contra Rosario Dawson

Apenas hace unas horas los fans de The Mandalorian - 91% estaban celebrando por la participación de Rosario Dawson (La Ciudad Del Pecado - 78%, Lost in America, Zombieland: Tiro de Gracia - 84%) en la serie, en el papel de la querida jedi Ahsoka Tano, pero ahora salen a la luz viejas acusaciones contra la actriz y su familia de haber maltratado psicológica y físicamente a una persona transgénero.

Debido al escándalo que desató la también actriz de The Mandalorian, Gina Carano, al demostrar en redes sociales su transfobia y al compartir teorías de conspiración del Covid-19 y de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, ahora Dawson ve resurgir las fuertes acusaciones que se dieron a conocer en octubre del año pasado.

De acuerdo con un hombre trans llamado Dedrek Finley, la familia de Dawson lo contrató como personal de mantenimiento en 2017; Finley se quedaba en un casa rentada por la familia y las cosas marchaban con normalidad, pero al dar a conocer que era trasngénero, que quería ser llamado Dedrek y que se usaran los pronombres he/him, comenzó a ser maltratado.

El acoso inició cuando no lo llamaban por el género correspondiente, y sobre Rosario Dawson (vía NBC News), la demanda decía que “actuó con deliberada indiferencia y no hizo nada para corregir la situación”, y lo peor de todo es que cuando Finley se quejó con ella la respuesta que recibió fue “eres una mujer adulta”.

El episodio más terrible fue cuando se le pidió desalojar la casa donde residía a Dedrek, como él se negó debido a que no había motivos legales para ello, la familia acudió a desalojarlo por la fuerza. Isabel Dawson, madre de la actriz, arrastró a Finley fuera de la casa, lo tiró al suelo y comenzó a golpearlo mientras gritaba “ahora no eres tan hombre”; mientras tanto Rosario se sentó sobre él para que no pudiera zafarse mientras su mamá le daba de golpes.

Resulta sorprendente que en 2018 James Gunn fuera despedido por Disney debido a tuits de humor negro, bastante inapropiados pero publicados casi una década en el pasado, y a Rosario Dawson le den un papel muy importante en Star Wars con una demanda tan reciente. Cuando se dio a conocer en marzo que la actriz daría vida a Ahsoka Tano, hubo algunos usuarios de Twitter que protestaron por las acusaciones de transfobia, y acompañaron sus publicaciones con el hashtag #RecastAhsoka:

No se permitirá que una transfóbica interprete a Ahsoka Tano. #RecastAhsoka

transphobe playing ahsoka tano will not be allowed #RecastAhsoka — ivana ♡ (@SITHNERYS) March 20, 2020

¿Qué tal contratan a una persona no transfóbica para que haga de Ahsoka, como Tati Gabrielle. #notmyahsoka #recastahsoka

how about casting a non transphobic person to play ahsoka like tati gabrielle #notmyahsoka #recastahsoka pic.twitter.com/J4TJdK9I0B — 𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑎 ♡̷̸⁩ (@skypoetic) March 20, 2020

#RecastAhsoka nadie quiere una transfóbica apestosa.

#RecastAhsoka no one wants a stinky transphobe!!! — crystal ✿ mando spoilers! (@RETROJEDl) March 20, 2020

Pero el medio que se encargó de revivir el tema fue Vanity Fair, al publicar un reciente reporte con actualizaciones sobre la demanda contra Dawson y su familia, en éste podemos leer:

En agosto, el demandante Dedrek Finley retiró voluntariamente 18 de las 20 acusaciones contra Dawson y su familia, según documentos judiciales. Su abogado verificó a Vanity Fair que los reclamos retirados incluían acusaciones de discriminación y abuso de género. No hubo un acuerdo y ese abogado abandonó el caso desde entonces. Las dos últimas denuncias, relacionadas con un presunto altercado físico entre Finley y la madre de Dawson en la propiedad donde habían invitado a Finley a residir, aún están pendientes, según documentos judiciales. Un Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles decidirá el próximo mes si también los desestima o si hay suficiente evidencia para seguir adelante con el caso.

Sin embargo, Vanity Fair también citó las palabras de una fanática de Star Wars llamada Josefina Vineyard, que expresó escepticismo sobre la inocencia de la familia Dawson:

Queremos creer que Rosario Dawson es inocente. No disfrutamos que no nos guste la gente, pero es simplemente más realista asumir que si uno es acusado de algo tan común como la transfobia, es probable que eso sea verdad.

En febrero de este año la actriz se declaró parte de la comunidad LGBTQ, como bisexual, pero eso no anula la posibilidad de que haya discriminado a una persona transgénero; dentro de esa comunidad también existen sectores que no aceptan la identidad trans.

