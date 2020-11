The Mandalorian: Fans reaccionan emocionados al ver a Rosario Dawson como Ahsoka Tano

Los fans de Star Wars no pueden con la emoción que les ha generado el nuevo episodio de The Mandalorian - 91%, el cual reafirma que Disney ha tenido más éxito en la televisión que en el cine con la franquicia. Ahsoka Tano, protagonista de la serie animada The Clone Wars y uno de los personajes más queridos por los fans, hizo su debut en live-action en el más reciente capítulo de The Mandalorian, “The Jedi”, en la piel de Rosario Dawson (La Ciudad Del Pecado - 78%, Lost in America, Zombieland: Tiro de Gracia - 84%) .

En marzo de este año SlashFilm ya había anunciado el casting de Dawson, y aunque un mes después ella lo negó y se trató de mantener en secreto hasta ayer, hoy es tendencia gracias a su actuación como la guerrera jedi. Los fans ya habían propuesto a la actriz mucho antes de que Disney la contratara, pues el parecido físico entre el personaje de The Clone Wars y ella es muy notorio.

Ahsoka Tano hizo su debut en la franquicia de Star Wars en 2008, fue creada por George Lucas y Dave Filoni y además de protagonizar The Clone Wars, apareció en la serie animada Star Wars Rebels. Parece muy adecuado que Filoni, director supervisor de The Clone Wars y productor ejecutivo de Star Wars Rebels, haya sido el encargado de dirigir el episodio de The Mandalorian donde apareció Ahsoka.

Como era de esperarse, las reacciones de los fanáticos han sido muy entusiastas y llenas de esperanza por el futuro de la serie. Ya en la primera temporada la emoción estaba por los cielos cuando Jon Favreau y su equipo dieron a los aficionados bastantes referencias a las dos primeras trilogías, a las series animadas, e incluso a los juguetes que marcaron a una generación tras el estreno de Star Wars: Episodio IV - Una Nueva Esperanza - 93%, pero incluir a personajes de The Clone Wars como Bo-Katan y Ahsoka Tano es llevar el fanservice a otro nivel.

Con Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61% quedó claro cómo no se deben hacer las cosas. La franquicia en la actualidad sobrevive por una combinación adecuada de nostalgia y nuevas propuestas. Si bien The Mandalorian es una historia tradicional que no toma riesgos, cumple su cometido al dar a los fans una historia original y al no volver a contar lo que ya vimos, como sucedió con Star Wars: El Despertar de la Fuerza - 92%; tampoco sobreexplota la popularidad de los personajes más conocidos como intentó Han Solo: Una Historia de Star Wars - 56%.

El resultado ha sido que los fanáticos queden más que extasiados por la primera serie live-action de Star Wars, y para nuestra buena suerte, la segunda temporada todavía tiene tres episodios por estrenar, que llegarán a Disney Plus los días 4, 11 y 18 de diciembre. A continuación les dejamos algunas de las reacciones que aparecieron en Twitter celebrando la llegada de Ahsoka Tano a The Mandalorian:

¿Ahsoka Tano 35 segundos en The Mandalorian? (me estoy poniendo un poco súper emocionado)

¡Ella se ve tan bien!

Ella está aquí

Literalmente van dos minutos y estoy más que encantada. #TheMandalorian #AhsokaTano

PUES NO.

NO SALÍA SOLO AL FINAL.

NO SALÍA SOLO UNA PARTE.

Además de The Mandalorian, están en desarrollo series de Casian Andor, Obi-Wan Kenobi y un misterioso proyecto del que todavía no hay mucha información. No obstante, según los rumores podríamos ver series spin-off de personajes introducidos en The Mandalorian y no podemos descartar la posibilidad de que Ahsoka Tano obtenga su propio show live-action.