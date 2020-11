A días de que Daredevil regrese a Marvel Studios, fans lanzan campaña para revivir la serie

En 2018 y 2019 Netflix se deshizo de los superhéroes Marvel y fue terrible. Los primeros en caer fueron Iron Fist - 50% y Luke Cage - 78%, posteriormente se anunció lo mismo para Daredevil - 93%, y algunos meses después para The Punisher - 62% y Jessica Jones - 69%. Fueron tiempos complicados para los actores y sus roles, pero algo está a punto de cambiar. El domingo termina el plazo que mantiene Netflix respecto a los derechos de Daredevil en la pantalla chica, por lo que el personaje regresará al poder absoluto de Marvel Studios. Los fans del Hombre sin Miedo no pierden la esperanza de mirar a su héroe renovado y lanzan una última campaña para atraer la atención de Disney.

Las cosas no salieron bien para los superhéroes Marvel en Netflix, pero no todo está perdido. Vale la pena recordar las estipulaciones en los contratos de cada personaje: no podrán ser utilizados por otros medios audiovisuales durante dos años, a partir de la cancelación. Daredevil, Luke Cage y Iron Fist cumplirán con el tiempo acordado muy pronto, todo justo para que Marvel Studios vuelva a tener control sobre ellos. ¿Podremos verlos en el MCU muy pronto? Los fans de Matt Murdock no pierden la esperanza y continúan luchando por ver al personaje (y si es posible a Charlie Cox) involucrado en la franquicia de superhéroes más grande del momento.

En el sitio web oficial de la camapaña Save Daredevil puede encontrarse un mensaje que nos habla de la característica voluntad de acero que rodea a los fans del Hombre sin Miedo:

Entonces, el domingo 29 de noviembre, de 10 de la mañana A 12 del medio día, hora del este, invitamos a los fanáticos de Fandom Without Fear y Daredevil de todo el mundo a unirse a nosotros en Twitter y otras plataformas de redes sociales para amplificar el hashtag #SaveDaredevil en todo el mundo y recordarle a Disney y Marvel que los fanáticos quieren ver NUESTRA versión del personaje de Daredevil regresar con Charlie Cox en el papel, y a la serie revivir con el mismo elenco y una clasificación para mayores de edad.

En definitiva, los fans de Daredevil guardan la ilusión de una nueva temporada para su héroe en el mejor de los casos, sin embargo, es bastante improbable que Disney se atreva a sentir algún tipo de atracción por esta idea. Sabemos que la empresa del ratón es muy celosa de sus productos, y si en algún momento tiene la intención de incluir a Daredevil en el Universo Cinematográfico de Marvel será bajo sus propios términos, con otra historia y otro actor, y si es con una serie seguramente tendrá clasificación familiar. Los rumores sobre la aparición del personaje en Spider-Man 3 y otra película cercana han sido fuertes. Ya veremos lo que Kevin Feige tiene preparado para años futuros, tal vez es incluso más grande que lo imaginado por los fans.

Puedes leer algunos de los tuits de fans promoviendo el final del plazo de Daredevil en Netflix a continuación:

¡Esto no es una broma! ¡La moratoria de Daredevil termina ESTE DOMINGO 29 de noviembre y necesitamos su ayuda para lograr que #SaveDaredevil sea tendencia! Lea en nuestro sitio web @ http://savedaredevil.com/rights-back o continúe con este hilo para obtener más detalles.

¡Muy emocionado por la moratoria de Daredevil que finalmente termina el domingo! pero también tratando de ser realista y no esperando ningún anuncio sorpresa de la temporada 4. Ah, y aquí hay una imagen completamente sin relación de Kevin Feige saltando de un pastel.

¡Feliz aniversario a @RenewDaredevil! ¡Ha sido un camino largo pero divertido! Alguna vez nuestra energía estuvo dirigida a la renovación y ahora está dirigida al 29 de noviembre, después de lo cual Disney y Marvel Studios pueden HACER algo con Daredevil nuevamente. No lo olvides, #SaveDaredevil.

¡Solo queda 1 semana hasta que Marvel Studios recupere el derecho a usar Daredevil!

