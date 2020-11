Spider-Man 3 traería de regreso a Alfred Molina para interpretar a Doctor Octopus

Hace casi dos meses se dio a conocer que Jamie Foxx (Colateral: Lugar y Tiempo Equivocado - 86%, Django Sin Cadenas - 87%, Baby - El Aprendiz del Crimen - 93%) regresaría como Electro en Spider-Man 3 y la sorpresa fue grande entre los fans, pues alimentó la idea muy difundida de que en la tercera película en solitario del Hombre Araña de Tom Holland (Spider-Man: Lejos de Casa - 82%, Avengers: Infinity War - 79%, Lo Imposible - 81%), veremos la introducción del multiverso, ese recurso narrativo que tanto usan los escritores de cómics y que hemos visto en muchas historias de Marvel en formato impreso. Un nuevo rumor señala que Alfred Molina es el nuevo actor del pasado que regresará a su papel de villano en Spider-Man 3, y eso parece ser la confirmación definitiva del multiverso.

Molina dio vida a Otto Octavius / Doctor Octopus en El Hombre Araña 2 - 93% y hasta nuestros días es considerado uno de los mejores villanos del cine de superhéroes, en una de las mejores películas del subgénero cinematográfico. Su regreso en Spider-Man 3 no ha sido anunciado oficialmente, pero según rumores, el regreso de Jamie Foxx y la participación de Benedict Cumberbatch como Doctor Strange en el filme fueron filtraciones que no debían ocurrir.

Ahora, de acuerdo con Geekosity, fuentes cercanas a Disney y Sony han revelado que Molina ya realizó sus escenas en las últimas dos semanas. Actualmente no hay más detalles sobre su participación ni sobre la trama de la película, pero si el regreso de Jamie Foxx como Electro fue confirmado incluso por él mismo en una publicación que después eliminó, no hay razones para dudar que Molina es parte de Spider-Man 3.

Varias pistas apuntan a que las nuevas entregas del Universo Cinematográfico de Marvel serán muy grandes y podrían sorprender a los fanáticos por la cantidad de referencias al pasado y a los cómics que serán introducidas. No son menores los rumores que mencionan el posible regreso de Tobey Maguire (La Jugada Maestra - 72%, El Gran Gatsby - 48%, Loco fin de semana - 25%) y Andrew Garfield (El Sorprendente Hombre Araña - 73%, Red Social - 96%, Una Razón Para Vivir - 67%) a sus papeles de Hombre Araña.

Sin embargo, debemos tener en cuenta la posibilidad de que tanto Foxx como Molina interpreten a versiones completamente diferentes de los villanos que interpretaron en El Sorprendente Hombre Araña 2: La Amenaza de Electro - 52% y El Hombre Araña 2 respectivamente. Ya vimos un caso similar con el personaje de J. Jonah Jameson, interpretado en la trilogía de El Hombre Araña por J.K. Simmons, y una segunda ocasión en Spider-Man: Lejos de Casa - 82%, aunque en una versión diferente.

Esa es una posibilidad que no parece tener mucho sentido, pues Foxx ni siquiera fue una de las adaptaciones de villanos más exitosas y queridas por los fans, la película en la que apareció fue criticada y no fue un éxito enorme en taquilla. Por otro lado, él mismo dijo en su publicación de Instagram que en esta ocasión no sería azul como en la secuela de El Sorprendente Hombre Araña, lo que significa que no será exactamente igual a su versión anterior, pero eso tampoco es una confirmación de que sea un reinicio del personaje en el MCU.

Por el momento seguimos con una gran incertidumbre sobre lo que pasará en Spider-Man 3; numerosas fuentes han difundido rumores de que Maguire y Garfield tendrán participación como versiones del Hombre Araña de otros universos, pero están lejos de ser rumores confirmados. La inclusión de Foxx y la posible aparición de Alfred Molina como Octopus son razones suficientes para estar emocionados, pero no nos adelantemos a los hechos todavía.

Se espera que Spider-Man 3 llegue a los cines el 21 de diciembre de 2021, pero a diferencia de otras trilogías, esta no marcará la última cinta del personaje en la franquicia de Marvel Studios, pues hay mucho más por llegar en el futuro.