Escritor de Star Wars revela que la producción del episodio VII fue un desastre

Ya es todo un imprescindible para los fans de Star Wars que el conocido autor J.W. Rinzler realice increíbles libros sobre el proceso creativo detrás de los filmes de la saga. El escritor publicó The Art of Star Wars Episode III: Revenge of the Sith y The Making of Star Wars Revenge of the Sith sobre Star Wars: Episodio III - La Venganza de los Sith - 79%, así como el impresionante The Making of Star Wars: The Definitive Story Behind the Original Film sobre Star Wars: Episodio IV - Una Nueva Esperanza - 93%. Pero ¿y qué pasó con la obra que nos mostraría cómo fue la producción de Star Wars: El Despertar de la Fuerza - 92%? Tal parece que la razón es más obvia de lo que creíamos: fue un completo desastre.

J.W. Rinzler ha pasado años escribiendo libros sobre Star Wars y trabajando como editor en la división literaria de Lucas Licensing, por lo que cuando Disney emprendió el viaje de realizar una trilogía que continuara con la historia a partir de Star Wars: Episodio VI - El Regreso del Jedi - 80%, muchos fans esperaban que una obra que recopilara el proceso de producción de El Despertar de la Fuerza llegara a las estanterías tras el exitoso estreno de la película protagonizada por Daisy Ridley. Pero esto jamás sucedió.

The Making of The Force Awakens fue un proyecto que sí estuvo contemplado por la compañía del ratón, pero la razones por las que fue cancelado no han sido aclaradas y el famoso autor tiene una teoría bastante convincente. Recientemente en un video de Youtube titulado “Everything Star Wars with J. W. Rinzler”, el escritor pasó 38 minutos respondiendo preguntas a sus seguidores que durante años han estado intrigados por la cancelación de este libro que evidentemente iba resultar todo un éxito en las librerías. Si bien no se trata de la verdad objetiva, es una suposición que coincide con rumores que han estado rodeando durante años a la película de 2015.

De acuerdo con Rinzler, la cancelación del libro The Making of The Force Awakens estuvo relacionada con el hecho de que Disney y Lucas Film no querían dar mala imagen al Episodio VII, dado que el mensaje que la obra transmitiría si llegaba a publicarse, es que la producción fue un embarazoso desastre. Tal como todos pudimos notar en el cine, el resultado final de El Despertar de la Fuerza fue bastante bien presentado, pero el camino para lograrlo sí estuvo repleto de algunos “problemas menores”. Tantos, que de acuerdo con el autor, la compañía del ratón prefirió no reflejar un mal mensaje y decidió que este libro jamás sucediera.

Definitivamente esta teoría tiene todo el sentido del mundo. No solamente porque viene de un miembro cercano a la familia de Lucas Film, sino porque no es la primera vez que escuchamos algo así sobre una producción de Star Wars cortesía de Disney. Recordemos que la compañía del ratón ha pasado por varios tropiezos que no tienen muy contentos a los fans (te hablamos a ti, Star Wars: Los Últimos Jedi - 91%), pero los informes de que Rogue One: Una Historia de Star Wars - 85% tuvo un desastroso proceso vinieron directo de uno de los guionistas.

Tony Gilroy , quien estuvo detrás de la historia protagonizada por Diego Luna y Felicity Jones, afirmó que si el filme hubiera estado bajo su dirección, definitivamente “no hubiera podido dormir”. Rumores similares escuchamos sobre Han Solo: Una Historia de Star Wars - 56%, película que pasó por algunos significativos despidos en plena producción y que en las taquillas vio pésimos resultados para Disney.

Por supuesto que el último memorable desastre de la compañía del ratón fue Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%, película que no sólo tuvo una producción llena de tropiezos, sino que también alcanzó el infame logro de convertirse en el filme con la calificación de la crítica más baja y uno de los mayores fracasos taquilleros tomando en cuenta el éxito de los episodios anteriores.

En estos momentos, aparentemente la trilogía de Rian Johnson continúa en pie, así como una película dirigida por Taika Waititi.

