Brie Larson confirma que audicionó para las películas de Star Wars

El futuro para un actor ganador del Óscar puede ser brillante o decepcionante. Tras conseguir esa estatuilla, Brie Larson decidió dar el salto a la franquicia de Marvel para ser Capitana Marvel - 60%. Pero esa no era la única saga a la que le echó el ojo, por ejemplo, ahora sabemos que efectivamente también ha tenido en mente unirse a Star Wars y confirma que audicionó para las nuevas películas de la galaxia muy lejana.

No te pierdas: Brie Larson asegura que convertirse en Capitana Marvel cambió su experiencia con los medios de comunicación

En el primer video de su nuevo canal de YouTube, que estrenó ayer, la actriz Brie Larson (La Habitación, Scott Pilgrim vs. Los Ex De La Chica De Sus Sueños - 82%, Avengers: Endgame - 95%) confirmó que antes de ponerse el traje de Capitana Marvel había audicionado para papeles en otras dos grandes franquicias: Star Wars y Terminator, pero, como todos sabemos, ninguna terminó siendo para ella. Recordó que el día que fue a postularse para la segunda fue un mal día pues su coche presentó una avería en el camino:

Audicioné también para Star Wars, audicioné para Los Juegos del Hambre, audicioné para el reboot de Terminator. De hecho estaba pensando hoy en el reboot porque se me ponchó una llanta y pensé que la última vez que me había pasado fue cuando estaba camino a mi audición para Terminator. Se me ponchó la llanta en la audición y luego no me dieron el papel.

Aunque no especifica para qué película de Star Wars fue candidata es posible asumir que seguramente fue para Star Wars: El Despertar de la Fuerza - 92%, como Rey, rol que finalmente quedó en manos de Daisy Ridley. Aunque igualmente pudo haber sido para Rogue One: Una Historia de Star Wars - 85%. Ambos filmes tienen protagonistas femeninas y fueron producidas unos años antes de que finalmente se decidieron a darle el papel de Carol Danvers en el universo de Marvel.

Larson ya había revelado su amor por Star Wars anteriormente. Hace un año, por ejemplo, compartió fotos de un parque de diversiones basado en las películas. Y supuestamente estaba muy emocionada de trabajar con Samuel L. Jackson porque había aparecido en ellas. Lo que parece una sorpresa, es que también estuviera interesada en la franquicia que comenzó James Cameron y que el año pasado estrenó Terminator: Destino Oculto - 62%.

Te recomendamos: Brie Larson abre su canal de YouTube para hablar de inclusividad y antirracismo

El filme es una especie de continuación de las dos películas originales. Fue producida por Cameron pero dirigida por Tim Miller. El filme sigue a una joven llamada Daniela, quien es el objetivo de un nuevo tipo de máquina asesina. Para protegerla, viaja al pasado una misteriosa mujer llamada Grace (Mackenzie Davis), quien parece ser una mezcla entre robot y ser humano. Es probable que ese haya sido el papel que le había interesado a Larson o para el que audicionó.

Las cosas no salieron mal para Larson, pues Capitana Marvel - 60% recaudó más de US$1,000 millones en taquilla a nivel mundial. Aunque no fue el filme mejor recibido de la franquicia, le aseguró una secuela, la cual está en desarrollo y podría posicionarla como la líder de la nueva agrupación de los Avengers para el siguiente gran crossover de la saga. Esa película tiene programado estrenar en julio de 2022, pero todavía no hay un director vinculado a ella.

Continúa leyendo: Chris Evans dice que ya extraña ser el Capitán América, ¿volverá al MCU?