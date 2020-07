Brie Larson asegura que convertirse en Capitana Marvel cambió su experiencia con los medios de comunicación

El año pasado las taquillas fueron aplastadas por la incontenible fuerza de una inigualable heroína: Capitana Marvel - 60%. La película del Universo Cinematográfico de Marvel nos presentó el origen de uno de los personajes más queridos de los cómics, antes de verla colaborar con los Vengadores en Avengers: Endgame - 95% Brie Larson se convirtió en una brillante estrella más de una de las franquicias más exitosas actualmente, por lo que la actriz aprovechó para recientemente hablar sobre cómo ha cambiado su vida y lo “hermosa” que ha sido esta experiencia. ¡Nos alegramos por ella!

No te puedes perder: Brie Larson abre su canal de YouTube para hablar de inclusividad y antirracismo

Todavía falta un buen tiempo para que llegue la esperada Capitana Marvel 2, y a pesar de que una buena porción del fandom tiene deseos de ver más de la protagonista de Scott Pilgrim vs. Los Ex De La Chica De Sus Sueños - 82% en acción, es imposible no recordar que la actriz fue víctima de bullying durante el año pasado. No todos estuvieron felices con el diseño de personaje que interpretó Larson, además de que la “manera” en que la intérprete promocionó la película y sus declaraciones ante los medios, fue motivo de críticas y provocó que acumulara muchos detractores. Al final era imposible saber qué era lo que en verdad le molestaba a los seguidores del MCU, dado que muchos continuamente se quejan de la “agenda feminista” y la inclusión en los filmes.

A pesar de las críticas de los fans y los aparentes rumores de que después de Capitana Marvel 2 la actriz cederá su lugar en el MCU a otro personaje femenino, Brie Larson no deja de ser una estrella en ascenso que ha llamado la atención de todos gracias a su interpretación de la ex piloto Carol Danvers. Durante una aparición el último episodio de Hot Ones, la actriz fue cuestionada por una antigua entrevista donde aseguraba que prefería proteger su anonimato como intérprete y no llevarse todos los focos de los medios. Ahora, Brie está segura que sólo pudo pensar algo así antes de asumir el rol de la superheroína, mismo que ha cambiado su vida por completo (vía Comic Book):

Me imagino que cuando hice ese artículo no era Capitana Marvel. Fue como si hubiera un poco más de margen entre lo que estaba haciendo y tomé la decisión de ser Capitana Marvel y supe lo que vendría con eso y, en realidad, ha sido una experiencia realmente hermosa. Me imagino cuando hice ese artículo, si alguna vez hubiera habido una foto de paparazzi, me habría dejado en un ataque de pánico completo porque se sentía tan discordante, aterrador y expositivo y ahora, sinceramente, si veo un paparazzi, soy como 'hola' y son como 'hola Brie'.

También te podría interesar: Scott Pilgrim podría tener una secuela en formato anime

La actriz también agregó que esta nueva experiencia que califica como “hermosa”, la ha ayudado a darse cuenta que no está sola en la industria cinematográfica, dado que hay otras figuras que admira que se sienten de la misma manera que ella con respecto a la atención de los medios de comunicación:

Es diferente para mí ahora y he descubierto que cada vez que leo una entrevista o una biografía o veo un video con un artista que amo y son muy sinceros y tienen defectos y puedo ver sus proceso, siento como 'oh, Dios mío, Dios mío, sí, no soy la única que se siente así', y comencé a darme cuenta de que estaba siendo demasiado autoconservadora.

Recientemente Brie Larson abrió un canal de Youtube, una acción bastante interesante y que cada vez se vuelve más común entre los actores de Hollywood (sobre todo desde que la pandemia de COVID-19 cambió súbitamente a la industria del entretenimiento). Aprovechando la situación actual desencadenada por el reavivamiento del movimiento Black Lives Matter, la actriz adelantó que sus próximos videos tocarán temas sobre inclusión y antirracismo.

Capitana Marvel 2 formará parte de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel y su estreno está agendado para el 8 de julio de 2022.

Te recomendamos: Chris Evans dice que ya extraña ser el Capitán América, ¿volverá al MCU?