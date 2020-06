Scott Pilgrim podría tener una secuela en formato anime

Cuando se habla de adaptaciones de cómics al cine, el nombre de una de las películas de Edgar Wright es inevitable por considerarse como uno de los mejores trabajos en este ámbito del cine. Scott Pilgrim vs. Los Ex De La Chica De Sus Sueños - 82% celebró hace poco el aniversario diez de su estreno, pero es un fenómeno que se conserva bien y está lejos de terminar, de acuerdo con lo que indica su director y guionista. Esta icónica película que reúne a los fans de los videojuegos, la música y los cómics podría tener una secuela aunque no en la forma de una nueva película sino en el de un anime.

En tiempos de pandemia, Wright continúa realizando actividades para compartir con los fans de la historia que adapta el cómic de Bryan Lee O'Malley . Hace unas semanas la cuenta en Twitter de La Academia hizo una watch party de la película para la cual el director convocó a los actores que participaron en el proyecto. Brie Larson, Chris Evans, Aubrey Plaza y Anna Kendrick se unieron a los fans desde esa red social para contar anécdotas de la ocasión que trabajaron juntos, dando a conocer situaciones que nunca antes habían sido reveladas.

Ahora, fue a través de una entrevista en Entertainment Weekly (vía The Playlist) en la que el cineasta se reunió con el autor de las publicaciones, y varios miembros del elenco que no participaron de la cita en Twitter, donde se habló sobre la idea de continuar con la historia. Aunque no hay nada confirmado, el cineasta asegura que le encantaría que esta continúe como una producción animada, quizás porque es el mejor medio en el que puede regresar al centro de la cultura popular.

Hay algunos planes, y todavía no hay nada oficial, pero hay algunos planes para volver a visitar el material en forma de animación. Hemos estado hablando con [Bryan Lee O’Malley, creador] y con [Jared LeBoff, productor ejecutivo] por un tiempo [sobre]: ¿Qué pasaría si hiciéramos algo con los libros en forma de anime? Se está discutiendo mientras hablamos sobre esto.

No cabe duda que la historia de las novelas gráficas encontraría en la animación un gran lugar, pero hay que entender que aunque hay conversaciones para producir el anime, una confirmación parece estar lejos de llegar. Ya hubo una animación de Scott Pilgrim llamada Scott Pilgrim vs. the Animation, producida por Titmouse Inc., que consistió en un cortometraje que se estrenó en el canal Adult Swim y adaptó el prólogo del segundo libro de la serie y fue lanzado un día antes del estreno de la cinta en Estados Unidos. Además contó con un videojuego publicado por Ubisoft que llegó a través de PlayStation Network y XBox Live Arcade.

Diez años después de su llegada a cines, la cinta ha tenido más alegrías porque es cada vez más la cantidad de público que la descubre y se enamora instantáneamente de la historia en la que Scott Pilgrim debe derrotar a los ex novios de Ramona Flowers para lograr estar con ella. Esto se vio en su taquilla, que no pudo reflejar la recepción positiva que tuvo con la crítica y el público. Tuvo un desempeño pobre al recaudar US$48 millones a pesar de contar con un presupuesto de US$85 millones según las cifras de Box Office Mojo, lo que ahora suena como un valor modesto en comparación con los blockbusters de superhéroes.

La posibilidad de un anuncio de una secuela animada nos hace creer que una secuela live-action podría nunca suceder, aunque si tenemos en cuenta declaraciones anteriores de Wright, lo que menos le interesa es continuar con la que se convirtió en una de sus películas más aclamadas, al menos no en ese formato pero sus fans no dudarán en seguirle la pista debido a su historial animado (el cortometraje y el videojuego) que fue bien recibido en su momento.

