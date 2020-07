Chris Evans dice que ya extraña ser el Capitán América, ¿volverá al MCU?

El Universo Cinematográfico de Marvel se ha consolidado como uno de los imperios más grandes de Hollywood. Hace más de una década, Disney le encomendó a varios ejecutivos, entre ellos Kevin Feige, el desarrollo de una saga que llegase a todos los rincones de la Tierra. Los superhéroes se convirtieron en la máxima aspiración de millones de personas, con Iron Man, Capitán América y más como los rostros principales. Ha pasado más de un año desde que Chris Evans dejó atrás el escudo y el traje, sin embargo, recientemente ha declarado que extraña mucho ser Steve Rogers.

Todos estamos conscientes de que Evans se inició en el mundo de los superhéroes mucho tiempo atrás. El actor interpretó a la Antorcha Humana en Cuesta Abajo - 47%, película Marvel licenciada por Fox que llegó a convertirse en un éxito moderado de taquilla; más tarde apareció en la olvidable secuela, y tan solo un par de años después lo vimos convertirse en el Capitán América para Marvel Studios, captando la atención de todo el mundo y resaltando junto a los otros personajes de la saga.

Si bien Capitán América: El primer vengador - 79% no es una de las películas más destacadas del MCU, la secuela logra posicionarse como una de las mejores de toda la saga. Steve Rogers se convirtió en un héroe admirado y una figura muy especial del cine de superhéroes, posicionando a Evans como estrella de gran reputación en Hollywood. Ahora, durante una entrevista con Backstage para promocionar Defending Jacob - 67%, su nueva serie de Apple TV, el actor de habla sobre la presión que sintió en sus hombros cuando tomó el papel del buen Cap, así como de lo mucho que extraña interpretarlo.

Había una enorme expectativa que estas personas ya tenían en mente, esta idea de quién era este personaje, y hay que respetar eso. El público es parte de lo que hará que [estas películas] funcionen, y le debo a ellos mi comprensión de lo que ven. Me encantó mi tiempo con Marvel, ya lo extraño, pero no se puede negar que es muy emocionante tener total libertad para perseguir lo que quiera mi apetito creativo.

La última vez que vimos al Capitán América fue en Avengers: Endgame - 95%, el héroe se enfrentó al ejército de Thanos y más tarde viajó en el tiempo para devolver las Gemas del Infinito, sin embargo, tomó la decisión de quedarse en el pasado para tener una vida junto a Peggy. En los minutos finales de la película podemos observarlo como un hombre anciano, tomando la decisión de entregar su escudo a Sam Wilson, sin arrepentimiento algunos por sus decisiones.

Algunos personajes del MCU se han marchado para siempre, mientras que otros están a punto de llegar. La marca todavía está preparado muchas aventuras de superhéroes, y tal parece que su era terminará dentro de muchos años. Los estrenos de las siguientes películas del Universo Cinematográfico Marvel han sido reorganizadas de la siguiente forma: Black Widow, 6 de novimebre de 2020; Eternals, 12 de febrero de 2021; Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, 7 de mayo de 2021; Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 5 de noviembre de 2021; Thor: Love and Thunder, 18 de febrero de 2022; Capitana Marvel 2, 8 de julio de 2022.

¿Volveremos a ver al Capitán América en el futuro? Es probable. El MCU está a punto de introducir el multiverso, por lo que el abanico de posibilidades se extiende. Quién lo sabe en realidad… tal vez un cameo pagado por una buena suma de varios ceros nos permita ver al Cap una vez más.

