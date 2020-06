James Gunn reacciona al video de El Matador disfrazado de Yondu

Los Guardianes de la Galaxia se han convertido en una de las franquicias más exitosas de Marvel Studios. Estos personajes no eran realmente conocidos entre el público general, ni siquiera eran tan consumidos en las historietas, sin embargo, James Gunn apareció en el universo cinematográfico para darles carisma, ingenio y mucho ritmo. A través de redes sociales se ha viralizado un video TikTok de Luis Hernández “El Matador” disfrazado de Yondu, superhéroe de lo marca interpretado por Michael Rooker que pasó a ser un consentido de los fans. Los usuarios de la red social han quedado impresionados con el parecido del mexicano y el actor, tanto que hasta James Gunn compartió el material.

En Latinoamérica y muchas partes del mundo se conoce al matador, mítico futbolista veracruzano cuya trayectoria comprende de 1990 a 2005, años en los que formó parte de equipos como Cruz Azul, Querétaro, Monterrey, Necaxa, América, Tiburones y muchos más; también jugó para equipos de Argentina y Estados Unidos; y por supuesto que destacó en la Selección Mexicana durante sus respectivas Copas Mundiales. Es conocido por ser el máximo goleador nacional en las copas del mundo, sobresaliendo junto con otros famosos jugadores como Cuauhtémoc Blanco y Javier Hernández.

Con 51 años, El Matador es un futbolista retirado, sus duros años de trabajo en la cancha lo han recompensado y actualmente se dedica a laborar como comentarista en espacios deportivos. Lo anterior no ha sido impedimento para convertirse en una absoluta estrella de TikTok con sus divertidos videos, la sensación ha llegado hasta las redes sociales y el ex-deportista de alto rendimiento ha encontrado un espacio seguro entre los consumidores de redes sociales y material de esparcimiento. En líneas aparecieron memes sobre su parecido con Yondu de Guardianes de la Galaxia - 91% y Luis no ha perdido la oportunidad de explotar su potencial. Aquí el retuit de James Gunn:

