Fanáticos debaten si la Primera Orden era en verdad progresista

Con tanto tiempo libre derivado de la contingencia provocada por el coronavirus, es notorio que los usuarios en Internet comienzan a darle muchas vueltas a distintos temas y no dudan en compartir sus reflexiones en distintas plataformas. La más reciente hace alusión a la trilogía contemporánea de Star Wars, y no, no habla sobre el mal desenlace que tuvo, sino que alega que la Primera Orden tenía en realidad una agenda progresista.

Te recomendamos leer: Esto es lo que Disney debe hacer para salvar Star Wars y recuperar a sus fans

Las primeras películas de Star Wars se caracterizaron, además de sus efectos visuales, por estar cargadas de un poderoso mensaje político. Sin aludir a nadie en específico, el simple hecho de tener una rebelión que va en contra de una dictadura intergaláctica ya da pie a que se entienda que es su mensaje va más allá de una película de ciencia ficción que tiene sables láser y naves espaciales. Más adelante, su creador George Lucas (Locura de Verano - 96%, THX 1138 - 88%) afirmaría que la guerra entre el Imperio y la Rebelión es básicamente una analogía a una de los conflictos bélicos que más controversiales de Estados Unidos: la Guerra de Vietnam. Mientras que la Star Wars: The Clone Wars - 18% era un homenaje a la Guerra Civil.

Siendo una franquicia con tantas referencias políticas y sociales desde sus primeras trilogías, se ha puesto el debate sobre la mesa de qué aportaciones tenían las nuevas películas creadas por Disney. Es aquí en donde un usuario de Reddit se ha puesto ingenioso al decir que la Primera Orden, liderada por Kylo Ren (Adam Driver) y el Snoke (Andy Serkis) era más bien progresista, ya que dejaba que hubiera mujeres en altos cargos y dentro de sus tropas tenían stormtroopers afroamericanos como es el caso de Finn (John Boyega). Esto dice su publicación:

El pensamiento de Star Wars: la Primera Orden es increíblemente progresista socialmente (para un imperio malvado) Piénselo: tienen mujeres en puestos de liderazgo (capitana Phasma y almirante en TRoS) Emplear personas de color (Finn y la almirante nuevamente) Soldados de asalto femenino. Además, Starkiller Base funciona con energía solar… Gracias por venir a mi Ted Talk.

Te recomendamos leer: Rian Johnson elogia las precuelas de Star Wars

Claro fue que una declaración de esta índole no iba a pasar desapercibida en Reddit, por lo que varios usuarios no dudaron en invalidar su discurso al recordarle, primeramente, que desde la trilogía de Lucas se estableció una galaxia sin roles de género. Y que la Primera Orden no dudaba en hacer menos a las distintas criaturas y tratar mal a Rey (Daisy Ridley) por su condición social:

El sexismo y el racismo entre humanos nunca existieron en Star Wars. La flota de la Primera Orde y Sith no tienen alienígenas. Siempre ofendieron a Rey por su condición social y llamaron a Chewie una bestia. Entonces no, no son socialmente progresivos.

Eso es socialmente progresivo para los estándares de la Tierra, pero el racismo interhumano en el universo no es realmente una cosa y tanto el Imperio como la Primera Orden fueron bastante terribles para los no humanos. Estoy seguro de que la publicación original es principalmente una broma de todos modos, pero soy el peor tipo de nerd que tiene que presumir.

Secuestraban y traficaban a niños para convertirlos en soldados.

El debate continuó con más de 20 comentarios explicando el porqué no había forma de que la Primera Orden fuera una asociación progresista. Sin embargo, es notorio que las pláticas en cuanto inclusión de minorías han llegado hasta una galaxia muy muy lejana, sólo hace falta que se redireccione y se entienda lo que realmente es progresista y lo que no.

No te vayas sin leer: Rumor: Lucasfilm podría descanonizar toda la trilogía de secuelas