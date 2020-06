Rumor: Lucasfilm podría descanonizar toda la trilogía de secuelas

El universo de Star Wars es vasto y cuenta con millones de fanáticos alrededor del mundo, pero también hay mucho rencor, especialmente entre los fans veteranos no hay mucho aprecio por la trilogía de secuelas producida por Disney, y aunque no les gusten esas tres películas forman parte del canon de la franquicia, sin embargo, ¿podrían dejar de ser canon? Un nuevo rumor apunta a que no solo es una posibilidad, sino que ya están planeando en Lucasfilm cómo deshacerse de la problemática trilogía.

También te puede interesar: Lucasfilm estaría desarrollando un spin-off de Star Wars: The Clone Wars



De acuerdo con el youtuber Doomcock (vía Bounding Into Comics), sus fuentes le han estado brindando información sobre los planes de Lucasfilm para descanonizar las secuelas, y para lograr hacerlo sin arruinarlo todo se usará The Veil of the Force (El Velo de la Fuerza). Si no has visto Star Wars Rebels seguramente te estás preguntando qué diablos es The Veil of the Force, y es exactamente lo que le pasó al youtuber, pero luego de investigar descubrió lo siguiente:

En el Episodio 13 de la Temporada 4 de Star Wars Rebels, en un episodio titulado Un mundo entre mundos, presentaron la idea de El Velo de la Fuerza. El Velo de la Fuerza es una dimensión mística de la fuerza que conecta todo el tiempo y el espacio.

Luego la cosa se pone muy interesante, pues se revela que en la serie el personaje Ezra Bridger accede a esa dimensión que conecta el espacio y el tiempo y a través de ella salva a su amiga Asohka Tano de la muerte. El concepto de El Velo abre un mundo de infinitas posibilidades, y según las fuentes de Doomcock éste será la clave para desaparecer del canon las tres películas producidas por Disney.

También te recomendamos: Star Wars: Productor revela que Jon Favreau y George Lucas odian The Last Jedi



Durante otro encuentro con otro informante, éste reveló el plan secreto para salvar Star Wars. Él o ella alegó que The Veil of The Force se iba a utilizar para hacer que toda la trilogía de secuelas fuera una línea de tiempo alternativa y reclasificara las secuelas como Star Wars Legends.

Según el youtuber su fuente no pudo conseguir detalles del informante acerca de cómo se utilizará El Velo para hacer este cambio radical en la franquicia, pero otro informante parece confirmarlo y cree que la trilogía de secuelas pasará a formar parte de una línea del tiempo alternativa:

[La fuente] alertó sobre esto como una posibilidad, mi fuente comenzó a cavar hondo. Eventualmente, esta confirmación fue proporcionada por alguien en el interior de la organización, que alegó que, de hecho, sí hay un plan para arreglar Star Wars usando The Veil of The Force. [...] este informante reveló que sí, este plan ya está en marcha. La trilogía de secuelas de Star Wars terminará siendo su propia línea de tiempo y será eliminada del canon de esa manera.

Como casi cualquier rumor, este debe tomarse con escepticismo hasta que haya pruebas de que existen planes para descanonizar las secuelas. Doomcock asegura que su fuente es alguien que tuvo contacto con informantes de Lucasfilm y también aseguró que la información que recibió era contradictoria y que podía tratarse de mentiras para despistar a los fans y que no sepamos realmente lo que están planeando.

No te vayas sin leer: Star Wars: Jon Favreau dice que no se debe ignorar a los fanáticos como hizo Rian Johnson



Por otro lado hay rumores de otras fuentes igual de poco confiables donde se dice que las secuelas no se modificarán, sino que continuarán con nuevas historias que sí cambiarán radicalmente el rumbo trazado.