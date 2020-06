Star Wars: Jon Favreau dice que no se debe ignorar a los fanáticos como hizo Rian Johnson

Pocos estarán en desacuerdo con que el director Jon Favreau ha hecho un mejor trabajo con Star Wars que Rian Johnson, director del episodio VIII de la saga. En los últimos años hemos visto la furia de los fans desatada, principalmente por su descontento con Star Wars: Los Últimos Jedi - 91%, pero el año pasado llegó un nuevo capítulo para la franquicia, la serie live-action The Mandalorian - 90%. Ahora el también director de Zathura - Una Aventura Espacial - 75% ha comentado la clave de su éxito con los fans de Star Wars, escuchar a la audiencia.

El tema de los aficionados de la saga ha estado en boga desde hace tiempo, se ha debatido insistentemente si lo correcto es esforzarse en complacerlos o si deben ser retados con historias que los sorprendan y rompan sus expectativas. Con el episodio IX de la saga, Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%, pudimos descubrir que Disney aprendió su lección y no quiso tomar un riesgo, así que se esforzaron por complacer a los fans, ¿lo lograron? No del todo. Pero al menos tuvieron más éxito que Johnson.

Favreau por su parte tiene una actitud mucho más complaciente hacia los fanáticos, y parece que su tiempo como comediante le enseñó que no puedes ofrecer un buen espectáculo en el que no se toma en cuenta a la audiencia, así lo declaró en entrevista con The Hollywood Reporter (vía Comic Book):

Pones algo en el mundo, y luego resuena de regreso a tí. Tienes que escuchar. No es una calle de sentido único. Es una calle de doble sentido. Tienes que sentir la energía de la audiencia. Pero cuando vienes de la comedia, y cuando estaba haciendo improvisación en Chicago, eso es todo: tienes que leer la situación, tienes que sentirla.

Favreau no menciona a Johnson y su episodio VIII, no obstante, un productor reveló hace poco que tanto el showrunner de The Mandalorian como George Lucas odian Los Últimos Jedi, y eso nos hace recordar que en diciembre de 2019 Johnson dijo que complacer a los fans no era el camino correcto.





Sin necesidad de entrar en polémica, parece que The Mandalorian es el camino que debe seguir Disney para que la franquicia continúe enganchando a los seguidores, quienes a pesar de lo que diga Rian Johnson, son los que mantienen a flote Star Wars. Tal vez debemos interpretar las palabras de Favreau no como una complacencia total hacia el público, sino como una retroalimentación. En el caso de Star Wars: Los Últimos Jedi.

A finales de 2019, Rian Johnson defendió su decisión de no hacer películas con la intención de agradar a los fans. Pues tener eso como meta daña el proceso creativo y que incluso como fan odia cuando puede predecir sin emoción lo que sucederá en una película. Esto fue lo que dijo para IndieWire:

Creo que abordar cualquier proceso creativo así [buscando complacer a los fans] sería un error que llevaría al resultado opuesto. Incluso en mi experiencia como fan, sabes que si pienso qué es lo que quiero, incluso si es algo que creo que quiero, si veo exactamente lo que quería e n la pantalla, me puede hacer sonreír y me hace sentir neutral sobre lo que sea y no pienso sobre ello después, eso no me va a satisfacer realmente. Quiero sorprenderme, escandalizarme, ser tomado con la guardia abajo, quiero ser desafiado, quiero ver las cosas contextualizadas de nuevo.

