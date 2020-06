Rian Johnson elogia las precuelas de Star Wars

Aunque para el fandom de Star Wars Rian Johnson esté muy, muy lejano a la Fuerza, el director de Star Wars: Los Últimos Jedi - 91% todavía tiene mucho más que decir sobre la franquicia. Actualmente se ha revelado que la nueva trilogía bajo el cargo del cineasta sigue en pie, y le guste o no a los seguidores de la guerra de las galaxias, tal parece que Disney prefirió dejar definitivamente fuera a J.J. Abrams y pasarle el mando al no muy apreciado Johnson. Como si no fuera ya lo suficientemente odiado, ahora el hombre detrás de The Last Jedi defiende la trilogía precuela de la saga.

A pesar de que el rechazo a la trilogía conformada por Star Wars: Episodio I - La Amenaza Fantasma - 55%, Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones - 66% y Star Wars: Episodio III - La Venganza de los Sith - 79% se ha visto notablemente disminuido con la llegada de las secuelas, es un hecho que las películas son las menos favoritas de los fans que alabaron el trabajo de George Lucas en las primeras tres entregas de la saga. Los filmes protagonizados por Hayden Christensen, Natalie Portman y Ewan McGregor agregaron nuevos elementos a la mitología de Star Wars, pero para muchos seguidores de la franquicia estas producciones tampoco estuvieron al nivel que se esperaba.

Si bien la trilogía precuela recibió el suficiente menosprecio como para que Jar Jar Binks deseara desaparecer y los fans se dividieran, nada polarizó tanto la saga como las secuelas producidas por Disney. La leve esperanza que se sintió con la llegada deStar Wars: El Despertar de la Fuerza - 92%, rápidamente se disipó con el lanzamiento de The Last Jedi. Desde ese momento Rian Johnson se convirtió en el enemigo oficial de los seguidores de la franquicia, dado que muchos no se sintieron cómodos con su nueva propuesta para la historia y opinan que el director no tiene idea de qué trata Star Wars. Sin embargo, esto no podría estar más equivocado; guste o no su trabajo, es evidente que el cineasta lleva un buen tiempo estudiando la obra de George Lucas.

Recientemente el diseñador de juegos de rol, Scott Malthouse, reavivó la conversación sobre las alguna vez menospreciadas precuelas de la saga de Star Wars. El creador le pidió a sus seguidores que dijera “algo realmente bueno” sobre ellas, por lo que el director de Entre Navajas y Secretos - 100% no perdió la oportunidad de unirse al debate y compartió sus más profundos sentimientos sobre estas producciones:

Lucas hizo una hermosa película de 7 horas para niños sobre cómo los derechos y el miedo a la pérdida convierten a las buenas personas en fascistas, y lo hizo al mismo tiempo que encabezaba casi todos los cambios técnicos en el cine moderno de los últimos 30 años.

Lucas made a gorgeous 7 hour long movie for children about how entitlement and fear of loss turns good people into fascists, and did it while spearheading nearly every technical sea change in modern filmmaking of the past 30 years. — Rian Johnson (@rianjohnson) June 29, 2020

Definitivamente es muy difícil complacer a cualquier fandom, pero es un hecho que los de Star Wars son un grupo mucho más que especial. El estreno a finales del año pasado de Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61% dejó insatisfechas a muchas personas que esperaban una conclusión más épica para una saga de 40 años. La mayoría adjudica la responsabilidad de esto a la compañía del ratón y a Rian Johnson, quien muchos consideran fue el principal responsable de que la trilogía secuela tomara un rumbo tan fuera de lugar y Abrams no pudiera más que intentar enmendar sus errores en el Episodio IX.

Sin duda la mayoría de los que siguieron con entusiasmo el trabajo de George Lucas deben compartir los pensamientos expresados por Johnson, pero eso no significa que de repente se convierta en la persona más agradable para el fandom. Con la noticia de que Lucasfilm sigue sus planes de producir la trilogía de Rian Johnson, los fans de la franquicia tendrán que irse acostumbrando a la visión del director o de una vez por todas dejar de consumir las películas

