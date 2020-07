Harry Potter forma parte del universo Marvel y aquí está la prueba

Harry Potter y Marvel son un par de marcas multimillonarias que tienen en sus bolsillos la atención de innumerables personas de todo el mundo. Es natural pensar que se trata de franquicias completamente distintas, las raíces de ambas no se relacionan en lo absoluto, pero una historieta podría ser la prueba suficiente para demostrar que el Mundo Mágico también forma parte del multiverso creado para los superhéroes de Marvel. New Excalibur hace gala de un cameo totalmente increíble, solo para fans.

El alcance que ha tenido Harry Potter en los últimos veinte años es sorprendente. A pesar del escándalo en el que se ha metido J.K. Rowling durante las últimas semanas, la escritora británica se ha labrado una mega fortuna gracias a las historias del mago que vivió; sus libros y las respectivas adaptaciones cinematográficas han llegado a todos los rincones de la Tierra y la han transformado en una de las artistas más ricas de su país. Los personajes principales, Harry, Hermione y Ron son tan famosos que tuvieron una aparición en las páginas de New Excalibur publicado en 2005.

ScreenRant rescata un fragmento de New Excalibur #3 escrito por Chris Claremont , Michael Ryan y Rick Ketcham, quienes presentan a los superhéroes luchando contra las versiones malvadas de los X-Men originales. A través de las páginas observamos a Juggernaut corriendo por las calles de Londres, destruyendo en su camino numerosos vehículos, por accidente claro, todo con el objetivo de rastrear a los villanos. Durante su veloz recorrido estuvo a punto de chocar con un grupo de tres adolescentes, quienes guardan un parecido extraordinario con los personajes principales de J.K. Rowling; incluso la chica exclama "¡Harry!" cuando Juggernaut casi se estrella con ellos.

Aunque los demás nombres no se mencionan, las identidades son muy claras. Tras el encuentro observamos que Ron pregunta a sus amigos: "¿Qué fue eso?", a lo que Harry responde: "No lo sé, pero me alegra que no nos persiga a nosotros". Fácilmente podemos interpretar que son los chicos de Rowling porque sus apariencias son exactas a las de las películas y, además, se ubican en Londres. Todo esto es prueba suficiente para pensar que los personajes de Harry Potter también existen en Marvel, es decir, los cómics de superhéroes también tienen magia en su mundo, incluso su propio Hogwarts.

El caso anterior nos recuerda inmediatamente a Edge of Spider, serie de cómics autoconclusivos que presentan a los personajes del Spider-Verse. En una de las páginas podemos observar que Shinji, Rei, Asuka y Kaworu de Neon Genesis Evangelion aparecen en el mismo salón de clases que Peni Parker, superheroína y versión alternativa de Spider-Man. El cómic es otra prueba de que los famosos personajes de la mítica Evangelion también forman parte del Spider-Verse.

Los crossovers son algo genial en estos días. La industria del entretenimiento saca provecho de ellos muy de vez en cuando, pero lo cierto es que nos encantaría ver alguno de los antes mencionados llevado más allá de las páginas de cómics, hasta la pantalla grande. Por el momento, Harry Potter y Marvel mantienen la distancia necesaria, pero... quién lo sabe en realidad. Tal vez en el futuro, cuando los grandes estudios se queden sin ideas, alguno se animará a producir un crossover totalmente radical. Hasta al propio Stan Lee declaró en 2018 a través de Twitter que le encantaría un encuentro con los personajes de la escritora: "Hola, JK Rowling, si alguna vez quieres que envíe a Doctor Strange o a los X-Men a Hogwarts para dar un par de clases, sólo dímelo. Creo que también podrían resistir frente a Voldemort."

El presente inmediato nos tiene preparadas muchas películas de Marvel Studios, al menos esperamos observar crossovers con superhéroes de otros estudios, los rumores sobre el tema son grandes y muy jugosos.

La siguiente películas de Marvel es Black Widow, llegará a los cines en noviembre. En cuando al Mundo Mágico, Animales Fantásticos 3 es la próxima entrega, sin embargo, el escándalo de Rowling ha nublado su camino.

