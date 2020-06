Piden cancelar Capitán América: Civil War porque el título de la película es "ofensivo"

¿Recuerdan aquellos momentos donde no había otro crossover como Capitán América: Civil War - 90% y el Internet se divertía haciendo memes sobre eso? Pues definitivamente esto ha quedado muy atrás, dado que varios usuarios de Twitter han estado reflexionando sobre el título de la película y piden que el filme sea cancelado por hacer alusión al conflicto armado estadounidense desatado por la prohibición de la esclavitud.

Te podría interesar: Centennials y millennials piden cancelar Animaniacs por ser "incorrecta"

Tras el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd y el resurgimiento del movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos, muchas personas dentro y fuera del país norteamericano han estado reflexionando sobre los comportamientos y expresiones racistas que en incontables ocasiones han sido representados en el cine y la televisión. Desafortunadamente más allá de un diálogo con el pasado, la cultura de la cancelación ha provocado que las redes sociales sean el principal juez de absolutamente todo lo que acontece en la vida cotidiana, cada vez con argumentos menos sólidos y que parecen seguir la dirección de cualquier otra moda.

Cada vez la línea entre la genuina sensibilidad racial-cultural y la “cancelación” es más difusa, por lo que no sorprende que más sectores busquen eliminar todo rastro de expresiones que puedan ser catalogadas como racistas y de alguna manera evitar el escarnio público. Recientemente los equipos de fútbol americano de Oregón y el Estado de Oregón han eliminado la conocida etiqueta de “guerra de civil” de su rivalidad, y algunos usuarios de Twitter opinaron que la tercera película del Capitán América debería hacer lo mismo:

Cancelen a Marvel por usar "guerra civil" en uno de sus títulos de películas.

Cancel Marvel for using "civil war" in one of their movie titles — Zykorbeus (@GabCaram) June 27, 2020

Black Lives Matter cancelen a Marvel por usar el término "Guerra Civil" en uno de sus títulos de películas.

Yo @BLM cancel @Marvel for using the term "Civil War" in one of their movie titles. — Zykorbeus (@GabCaram) June 27, 2020

Civil War es una película del Universo Cinematográfico de Marvel que se estrenó en 2016. En realidad la película no pretende hacer alusión a la Guerra Civil en Estados Unidos, pero sí retrata un enfrentamiento que se da cuando nuestros conocidos superhéroes del MCU llegan a un desacuerdo sobre la regulación del Estado sobre las actividades de los Vengadores. A pesar de que el título del filme parte de una expresión que es utilizada dentro del país anglosajón, algunos usuarios piden que la cinta sea renombrada por su aparente insensibilidad por el conflicto racial que dejó miles de muertos:

También te recomendamos: Capitán América: El primer Vengador: Crítico desmiente la teoría de que la película predijo el coronavirus

Marvel y Marvel Studios necesitan cambiar el nombre de Civil War inmediatamente. No sólo degrada y menosprecia a los valientes hombres y mujeres afroamericanos que lucharon por sus derechos en el siglo XIX, sino que también devalúa a los fuertes líderes ancestrales de la lucha contra el racismo de hoy.

@Marvel and @MarvelStudios need to change the name of #CivilWar immediately. It not only demeans and belittles the brave African-American men & women who fought for their rights in the 1800s but also devalues the strong ancestral leaders of today’s fight against racism. — Andrew (@DangerousAinHD) June 26, 2020

Marvel uno de tus títulos de cómics y películas se basa en una guerra contra la esclavitud y debe cambiarse de inmediato. La guerra civil no fue un gran momento para los afroamericanos, el hecho de que una compañía que adora emplear la igualdad en sus productos pueda salirse con la suya y usar este título es una locura.

@Marvel one of your comic and movie titles is based on a war about slavery and should be changed immediately civil war was not a great time African Americans the fact that a company that loves to employ equality in there product can get away with this and use this title is insane — Ragna151 (@ragna151) June 26, 2020

A pesar de que algunos opinan que el filme del MCU debe ser renombrado o cancelado, muchos más fans no comparten este pensamiento y creen que la cultura de la cancelación se excedió con esto:

Así que la “cultura de la cancelación" está tratando de hacer que Marvel se deshaga de La película y el cómic Civil War por lo que la gente piensa que representa. ¿Las personas realmente están siendo tan densas o solo fingen serlo? Es una jodida película. Se supone que representa una lucha entre hermanos.

So "cancel culture" is trying to get Marvel to get rid of The movie and the comic Civil War because of what people think it represents. Are people really being this dense or are they just pretending to be? It's a fucking movie. It's supposed to represent brother fighting brother — Drew Yari 🎙️ (@TheDrewYariShow) June 27, 2020

No puedo creer lo que acabo de leer... Ésta es, por mucho, la cosa más estúpida que he visto.

I can’t believe what I just read.....This is by far the stupidest thing I’ve seen 🤷🏻‍♂️ https://t.co/rard8KK7Bo — Rye the Movie Guy (@Killian1Ryan) June 27, 2020

Capitán América: ¡GUERRA CIVIL = la película más racista de todos los tiempos! ¡El soldado de invierno era BLANCO! ¡Black Panther debuta con los Vengadores y ni siquiera es SU PROPIA PELÍCULA! ¡¡Eso es racista!! ¡Capitán "América", que representa la opresión y a los esclavos blancos fascistas! ¡Cancelen todo ahora!

Captain America : CIVIL WAR = most racist movie of all time !!!!!!



The winter soldier was WHITE !

Black panthers debut in Avengers and it’s not even HIS OWN FILM!?!? That’s racist!! Capt “America” which stands for oppression and fascist white enslavers! Cancel everything now! https://t.co/k0yI5OU3qC — Jakobi Wolfe (@JakobJakobi) June 26, 2020

¿Cuántos más serán cancelados? Sin duda el futuro apunta a más producciones que pasarán por los inquebrantables jueces de la Internet. Y sí, ni las películas del MCU se salvan.

No te puedes perder: Piden cancelar al Punisher por haberse convertido en símbolo de brutalidad policiaca