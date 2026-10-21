Ted Sarandos reacciona a la purga de ejecutivos en Netflix con inesperada confesión

Luego de varios días ajetreados, Ted Sarandos finalmente respondió a los cambios que sacudieron la dirección de contenidos de Netflix. Durante la presentación de resultados del tercer trimestre, el codirector ejecutivo explicó qué busca la compañía con la renovación de sus principales responsables creativos. ¿Qué hay detrás de los despidos masivos en Netflix? La reorganización […]

Luego de varios días ajetreados, Ted Sarandos finalmente respondió a los cambios que sacudieron la dirección de contenidos de Netflix. Durante la presentación de resultados del tercer trimestre, el codirector ejecutivo explicó qué busca la compañía con la renovación de sus principales responsables creativos.

¿Qué hay detrás de los despidos masivos en Netflix?

La reorganización está afectando tanto a quienes toman decisiones sobre películas y series como a trabajadores de otras áreas en la basta empresa. Netflix atraviesa esta etapa con presión para conseguir que sus suscriptores dediquen más tiempo al catálogo, mientras sus ingresos crecen a un ritmo menor. El panorama hizo de la llamada con analistas una oportunidad para explicar el rumbo de la empresa.

Los recortes alcanzaron aproximadamente a mil empleados, es decir, un 6% de toda la plantilla. Medios como Variety informaron que las áreas de producto, tecnología, asuntos legales y recursos humanos estaban entre las principales afectadas. La magnitud de la medida rebasa los nombres de los ejecutivos más famosos y también implica la salida de personal que sostiene las operaciones cotidianas del servicio.

Bela Bajaria (Foto: Getty)

En contenidos, Bela Bajaria dejó su cargo y Peter Rice fue elegido para sustituirla. También salieron Dan Lin, responsable de cine; Doug Belgrad, uno de sus principales colaboradores, y Carolina García, directora de series originales. Cabe mencionar que los ingresos del tercer trimestre de Netflix aumentaron 12%, hasta aproximadamente 12.9 mil millones de dólares. La empresa sigue generando más dinero, pero el avance perdió velocidad y trajo incertidumbre sobre cuánto puede aumentar el consumo de sus producciones.

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La reacción de Ted Sarandos

Ante una pregunta sobre el relevo en contenidos, Ted Sarandos hizo una admisión: “Sé que podríamos hacerlo mejor, y queremos aprovechar ese impulso”. Antes de desarrollar esa idea, el ejecutivo reconoció las aportaciones de Bajaria; destacó su década en Netflix y los éxitos obtenidos por sus equipos, así como su participación en la expansión hacia distintos tipos de contenido. También valoró la estructura internacional que ayudó a construir para producir historias locales en numerosos países.

Después pasó a explicar por qué considera necesario el cambio al argumentar que Netflix tiene una oportunidad de mejorar su programación, sobre todo en Estados Unidos, donde un estreno muy comentado puede alcanzar repercusión internacional; para esa tarea eligieron a Rice, a quien Sarandos conoce aproximadamente hace 15 años. El ejecutivo trabajó en Fox y Disney, donde presidió Walt Disney Television hasta su salida en 2022:

“Es una de esas personas realmente excepcionales en la industria que han estado al frente de cadenas de televisión, estudios cinematográficos y plataformas de streaming. Su instinto creativo y su visión para los negocios son extraordinarios. Tiene una capacidad excepcional para producir contenido de calidad y en grandes cantidades, y lo hace en prácticamente todos los formatos de entretenimiento imaginables. Ya saben, televisión abierta, televisión por cable de prestigio, streaming, películas para cine y televisión, y deportes en vivo”.

Dan Lin (Foto: Getty)

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Lo que está pasando fuera de Netflix

La situación del entretenimiento y los medios de comunicación es ahora mismo histórica en Estados Unidos. Paramount Skydance completó el pasado 6 de octubre la adquisición de Warner Bros. Discovery y dio paso al grupo Skydance. David Ellison y Ynon Kreiz ya son líderes de una empresa con estudios cinematográficos, cadenas televisivas servicios digitales, y mucho más, incluidos activos tan relevantes como HBO Max, CBS y CNN.

La operación, valorada en unos 110 mil millones de dólares, pretende crear un competidor de mayor tamaño frente a Netflix, Disney y las empresas tecnológicas. Entre los objetivos comunicados figuran integrar los servicios de streaming y obtener 6 mil millones de dólares en ahorros. Ellison y Kreiz advirtieron al personal que habría decisiones difíciles sobre la plantilla después del cierre, es decir, despidos.