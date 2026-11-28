Sebastian Stan no considera que el desempeño comercial de ‘Thunderbolts*’ sea suficiente para calificar la película como un fracaso. Aunque la producción de Marvel Studios quedó por debajo de las cifras que suelen acompañar a los mayores éxitos del MCU, el actor que interpreta a Bucky Barnes aseguró que para quienes participaron en el proyecto la experiencia se sintió como un éxito. Stan también defendió el tono de la película y destacó su interés por abordar temas como la salud mental y la depresión.

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¿Por qué Sebastian Stan considera que ‘Thunderbolts*’ fue un éxito?

Durante una conversación en el podcast Next Best Picture, Stan habló sobre las expectativas económicas que rodean cualquier estreno de Marvel Studios y cómo años de resultados extraordinarios han terminado cambiando la percepción sobre lo que representa una buena taquilla.

“Creo que simplemente cuando tienes un estudio, cuando tienes a Marvel, y han sido tantos años en los que han estado arrasando, una cifra global de 350 millones de dólares de repente no parece tanto. Pero es una locura la cantidad de dinero que es, ¿sabes?”

‘Thunderbolts’ (imagen: Marvel Studios)

‘Thunderbolts*’ terminó recaudando alrededor de 382 millones de dólares a nivel mundial. Aunque la cifra quedó lejos de algunos de los grandes fenómenos de Marvel, Stan considera que el contexto puede provocar que cantidades todavía muy grandes parezcan insuficientes frente a las expectativas esperadas.

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“Así que, no lo sé, todavía sentí que para nosotros se sintió como un éxito”.

Stan destaca los temas que abordó la película

Para el actor, la valoración de ‘Thunderbolts*’ tampoco debería limitarse a su rendimiento económico. Stan señaló que hubo mucho cuidado detrás de la la película y destacó que, desde su perspectiva, contaba con mayor complejidad emocional que algunas entregas recientes del estudio.

“Sé que se puso mucho cuidado en eso y tenía más matices, supongo, que algunas de las recientes. No lo sé, al menos desde mi punto de vista.”

El actor mencionó específicamente el tratamiento de asuntos como la depresión y la salud mental, elementos que formaban parte central de los conflictos de varios personajes.

“Como abordar problemas reales como la salud mental, la depresión y demás. Simplemente son un buen grupo de personas.”

Para Stan, esos elementos ayudan a explicar por qué considera positiva la experiencia, incluso si la película terminó recaudando terminó menos de lo que podía esperarse de una producción de Marvel.

Bucky Barnes regresará en ‘Avengers: Doomsday’

Detalle de un póster de ‘Avengers: Doomsday’ (imagen: Marvel Studios)

Stan volverá a interpretar a Bucky Barnes en ‘Avengers: Doomsday’, donde los personajes de ‘Thunderbolts*’ compartirán pantalla con Avengers, Fantastic Four y los X-Men frente a Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr.

El codirector Joe Russo también ha adelantado que la película tendrá un tono diferente al de otras producciones del MCU.

“Amamos esta película. Hemos puesto mucho en ella. Hemos tenido siete años para pensarla. Tenemos a Robert de vuelta, el mejor actor del mundo”, aseguró. “Creo que no se parece a ninguna película que se haya hecho antes en el universo Marvel. Es muy diferente en cuanto al tono. Es muy sorprendente, y creo que el público se va a sorprender mucho cuando vea la película.”

‘Avengers: Doomsday’ llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026 y marcará el siguiente capítulo para Bucky Barnes después de ‘Thunderbolts*’.

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