Se revelan las condiciones en las que Daveigh Chase, actriz de la niña de ‘El Aro’, vivía antes de su fallecimiento

Nuevos informes revelaron detalles sobre las condiciones en las que la actriz habría vivido antes de su muerte

La muerte de Daveigh Chase, actriz recordada por dar voz a Lilo en ‘Lilo & Stitch’ y, principalmente, por interpretar a Samara Morgan en ‘El Aro’, abrió una serie de reportes sobre sus últimos años fuera del ojo público. La actriz murió el martes 16 de junio de 2026, a los 35 años, y TMZ informó que, según su novio, Roy Hernandez, falleció por meningitis y una infección en la sangre que derivó en sepsis. Nuevos reportes aparecidos poco después describen una vida reciente marcada por el aislamiento, problemas de salud y la polémica en torno a una campaña de GoFundMe.

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¿En qué condiciones vivía Daveigh Chase antes de morir?

TMZ reportó que Daveigh Chase pasó sus últimos años viviendo en una casa rodante junto a Roy Hernandez en Boyle Heights, una zona del centro de Los Ángeles ubicada a pocos minutos de Skid Row. De acuerdo con fuentes cercanas a la actriz citadas por el medio, ambos permanecieron ahí hasta el 3 de junio, cuando ella fue ingresada a un hospital local.

Daveigh Chase (imagen: Devan/INFGoff.com)

El mismo reporte señala que personas de su círculo cercano habían recibido información, meses antes de su muerte, sobre la posibilidad de que Daveigh Chase estuviera viviendo en el área de Skid Row. Esas mismas personas temían que su peso hubiera bajado hasta aproximadamente 75 libras (34 kg). Amigos de la actriz habrían buscado en Skid Row y otras zonas del centro de Los Ángeles con la intención de reencontrarse con ella, pero no lograron localizarla antes de su hospitalización.

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TMZ había informado previamente que Daveigh Chase fue ingresada a un hospital de Los Ángeles a principios de junio por desnutrición. Después, según el testimonio de Roy Hernandez al medio, la actriz murió por meningitis y una infección sanguínea que provocó complicaciones sépticas.

La preocupación de sus amigos y el testimonio de su exmanager

Entertainment Weekly publicó declaraciones de John Ryan Jr., amigo y exmanager de Daveigh Chase, quien dijo que la actriz llevaba años alejada de su círculo cercano. Según Ryan, la última vez que la vio en persona fue en noviembre de 2015. El exmanager relató que empezó a preocuparse cuando la actriz no se presentó a una reunión con el director Rob Reiner, quien, según su versión, tenía un papel para ella.

Última fotografia de Daveigh Chase en Instagram

Ryan explicó a EW que, después de ese episodio, dejaron de tener contacto regular con ella. También dijo que Daveigh Chase tenía una personalidad muy reservada y que en otras ocasiones se había alejado durante semanas o meses, por lo que al principio su círculo pensó que volvería a aparecer.

El exmanager también habló de su preocupación por la salud de la actriz y de los intentos por encontrarla. Según EW, Ryan estaba desarrollando un documental tentativamente titulado ‘Finding Lilo’, pensado para ayudar a localizarla. Tras su muerte, dijo que el proyecto podría transformarse en un documental para celebrar su vida.

La disputa por el GoFundMe creado por Roy Hernandez

Otro punto delicado surgió alrededor de un GoFundMe lanzado por Roy Hernandez. TMZ reportó que él afirmó haber creado la campaña para ayudar a Daveigh Chase con gastos médicos, de vida y, después, con un memorial. Sin embargo, amigos y familiares expresaron dudas sobre la recaudación.

Daveigh Chase y Roy Hernandez (imagen: GoFundMe)

Un exmanager de la actriz dijo: “Un hombre que afirma ser el novio de Daveigh ha creado una página en GoFundMe supuestamente en nombre de Daveigh y su familia. Ni su familia ni sus amigos cercanos saben quién es esta persona.” En el mismo reporte, agregó: “Puedo confirmar que Daveigh tiene una cuenta fiduciaria SAG con fondos más que suficientes para cubrir todos los gastos médicos y relacionados.”

People retomó declaraciones de John Ryan, quien pidió no donar a la campaña. Según el medio, Ryan afirmó que el dinero no iría a gastos de la actriz y que la familia se estaba encargando de los arreglos. Roy Hernandez, por su parte, negó ante TMZ que el GoFundMe fuera ilegítimo y dijo que esa acusación era “100 por ciento” falsa.

Una carrera marcada por papeles inolvidables

Daveigh Chase (imagen: MUBI)

Antes de que sus últimos años quedaran ligados a estos reportes, Daveigh Chase construyó una carrera reconocible desde muy joven. En 2002 dio voz a Lilo Pelekai en ‘Lilo & Stitch’ y también interpretó a Samara Morgan en ‘El Aro’, papel por el que ganó el MTV Movie Award a Mejor Villana.

Su filmografía también incluyó ‘Donnie Darko’, ‘Beethoven’s 5th’, ‘Sabrina, la bruja adolescente’, ‘ER’, ‘Mercy’ y ‘Big Love’, donde interpretó a Rhonda Volmer. Su muerte deja una historia triste. Una actriz asociada a dos personajes icónicos de la cultura pop y a una vida final que sus amigos, según sus propios testimonios, intentaron entender y alcanzar demasiado tarde.

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