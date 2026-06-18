¿Jim Carrey volverá como el Grinch? Todo lo que se sabe de la secuela del clásico navideño

El regreso del Grinch ya es un hecho. De acuerdo con The Hollywood Reporter, Universal e Imagine Entertainment desarrollan una secuela de ‘El Grinch’, la película navideña de 2000 que convirtió a Jim Carrey en una de las versiones más recordadas del personaje creado por Dr. Seuss. El proyecto todavía no tiene título oficial ni fecha de estreno, pero ya apunta a reunir a tres figuras centrales de la cinta original: Carrey, Ron Howard y Brian Grazer.

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¿Jim Carrey volverá como el Grinch?

Según el reporte, Jim Carrey está en conversaciones para volver a interpretar al Grinch, mientras que Ron Howard es esperado de regreso como director. Howard también produciría la secuela junto a Brian Grazer, su socio en Imagine Entertainment.

‘El Grinch’ (imagen: IMDb)

Por ahora, el regreso de Carrey no está cerrado oficialmente, pero su posible participación es el principal atractivo del proyecto. Su versión del Grinch marcó la película de 2000 por el nivel de transformación física, el tono exagerado de la actuación y el trabajo de maquillaje que convirtió al actor en una criatura verde, gruñona y profundamente expresiva.

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La secuela también ya tiene equipo de guionistas. El libreto estará a cargo de Alec Berg, Jeff Schaffer y David Mandel, nombres asociados con series como ‘Barry’, ‘Silicon Valley’, ‘Curb Your Enthusiasm’, ‘Dave’ y ‘Veep’. Los tres también trabajaron en ‘The Cat in the Hat’, adaptación de Dr. Seuss estrenada en 2003 y protagonizada por Mike Myers.

Una película que fue éxito de taquilla y pesadilla física para Carrey

‘El Grinch’ se estrenó en noviembre de 2000 y fue un fenómeno comercial. La película recaudó US$260 millones en Estados Unidos y US$345 millones a nivel mundial, cifras que la colocaron como la película más taquillera de ese año en el mercado doméstico.

El filme también ganó el Oscar a Mejor Maquillaje por el trabajo de Rick Baker y Gail Rowell-Ryan, responsables de la transformación de Jim Carrey. Ese aspecto, sin embargo, tuvo un costo alto para el actor.

El proceso de maquillaje tomaba cerca de ocho horas diarias al inicio de la producción, y Carrey ha recordado que quiso abandonar el rodaje desde el primer día y devolver su salario de US$20 millones.

De acuerdo con el mismo reporte, el actor logró continuar gracias a la ayuda de una persona que entrenaba agentes de la CIA para resistir tortura. Más adelante, el proceso se redujo a tres horas diarias, pero la experiencia quedó como una de las más exigentes de su carrera.

El Grinch sigue fuerte en streaming

La historia del Grinch comenzó en 1957, cuando Theodor Geisel, conocido como Dr. Seuss, publicó el cuento inspirado por su molestia ante la comercialización de la Navidad. El personaje intentaba arruinar las fiestas de los habitantes de Whoville robando sus regalos, antes de convertirse en una figura clásica de la cultura navideña.

Taylor Momsen y Jim Carrey en ‘El Grinch’ (imagen: IMDb)

Antes de la versión de 2000, CBS produjo en 1966 un especial animado con Boris Karloff como narrador y voz del Grinch. El codirector Chuck Jones decidió hacerlo verde, una diferencia importante respecto al libro original en blanco y negro.

La película de Ron Howard mantiene vigencia en streaming. Según The Hollywood Reporter, ha estado entre las 10 películas navideñas más vistas de Nielsen durante los últimos cinco años. En las dos semanas alrededor de Navidad del año pasado, alcanzó el segundo lugar general entre películas con 962 millones de minutos vistos, solo por debajo de ‘Mi pobre angelito’. En ese mismo periodo, también superó a ‘Dr. Seuss’ The Grinch’, la versión animada de 2018 producida por Illumination y Universal.

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